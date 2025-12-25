20 пунктов Зеленского. Быстрый мир или продолжение переговоров?

Не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять: в таком виде этот документ не будет подписан.

1. Начать надо с того, а зачем этот план обнародован вообще, учитывая, что до сих пор стороны держали молчание? Ответов может быть несколько:

– попросили американцы (я не очень верю);

– это согласовано с частью европейцев (по-моему, нельзя исключить);

– это связано с тем, что продолжение разговоров с россиянами может заставить американцев сделать условия гораздо более жесткими (думаю, это одна из возможных реальных причин);

– это часть внутриполитической стратегии Президента (думаю, это одна из возможных реальных причин).

2. Что будет дальше?

– Как я уже писал выше, этот документ точно не будет подписан. Русские на него не пойдут;

– Американцы продолжат переговоры, исходя из более жесткой позиции Кремля и будут давить на Украину, в том числе и отказ от идеи об аналогии с 5 статьей НАТО;

– Не исключено, что вопрос переговоров снова станет частью противостояния демократов и республиканцев, что было бы глобальной проблемой для нас.

3. Путин пойдет на мирные переговоры в двух случаях: страх (у Трампа возможностей пока нет, а Китай не будет играть в игру США) или получение условий, которые он хочет достичь (территории, снятие санкций и возвращение в геополитику и, желательно, влияние на украинские выборы). Последний пункт пока выглядит нереалистичным, а первые три он будет продавать.

Здесь особо следует обратить внимание на визит Макрона в Россию (7.02.26), где, похоже, Макрон может сыграть роль некоего Чемберлена, как точно сказал один мой знакомый.

Исходя из вышеизложенного, я очень сомневаюсь, что мы уже у финиша.