Ліщини в Білорусі поки немає. І можливо не буде

Отже, розлітається новина "Білорусь розмістила у себе Ліщину". Із посиланням на главу МЗС. Та й Лукашенко в Москві заявляв, що "Ліщина вже в дорозі".

Стало цікаво. Чи справді. Поліз шукати джерела. Знайшов - російські ЗМІ, зокрема ТАРС. Причому одні пишуть "розмістила", другі "вимушена буде розмістити". І посилання на БелТА. А там на виступ міністра Риженкова на засідання високого рівня ООН на тему ядерного роззброєння.

Знайшов запис засідання. І наш виступ. Ось дослівна цитата

"... У цій ситуації Білорусь була змушена розмістити у себе тактичну ядерну зброю, щоб гарантувати свою безпеку. З цією ж метою на території Білорусі будуть розміщені російські балістичні ракети "Горішник".

А тепер розбирає.

"Розмістила ядерну зброю" - про це багато і красиво говорить Лукашенко, але насправді цього твердження сумніваються розвідки країн-сусідів. У тому числі керівник Служби Зовнішньої Розвідки України Олег Іващенко 26.05.2025 сказав дослівно таке "Носії є. Це правда. Є літаки, є ВТКР "Іскандер".

І наступна теза - повторю цитату міністра Риженкова "будуть розміщені російські балістичні ракети "Горішник"". Будуть.

І тут питання - а чи є у РФ комплекси розміщення. І якщо є коли та як "будуть"? так само як ядерна зброя?

На мій погляд, у цьому випадку маємо російську інформаційну операцію, яка йде одразу за декількома напрямками:

- на країни ЄС та НАТО це продовження провокацій та підвищення ставок. Метою яких Путін бачить зміну позиції з підтримки України на рекомендації Києву почати переговори з РФ

- На країни регіону і насамперед Польщу. На тлі американського треку переговорів з Мінськом та використання чинника Пекіна Варшавою для підштовхування Лукашенка до початку консультацій (для початку щодо кризи на кордоні, політичних в'язнів, транзиту), підвищення ставок "Горішником" вигідно Путіну.

– І, нарешті, на українському напрямі. З одного боку, Лукашенко зі шкіри він лізе щоб знову зіграти в посередника в переговорах, говорячи про якусь пропозицію Путіна. З іншого боку росія порушує тему зростання загрози з півночі. Причому обігрує так, начебто вона вже є.

Але поки що це спроба зіграти на нервах. Або, використовуючи логіку Трампа в оцінці позиції в логіці карткової гри, "коли в тебе немає карт, намагайся блефувати".

От і блефують.