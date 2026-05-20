Мэр Харькова против трудовых мигрантов и за бесплатное метро.

И он не один такой.

Это все отлично.

Но кто будет за это платить?

Вот киевляне тоже хотят дешевое метро. Даже петицию создали. Говорят – "нельзя повышать цену на проезд в общественном транспорте".

Ну, конечно, пусть проезд в метро стоит 8 гривен. Это 20 центов. Очень интересно, какую услугу можно получить где угодно в мире за 20 центов.

Если бы в некоторых киевлянах не проснулся дух ватного коммунизма, как у мэра Харькова, то они потребовали бы другого. Сказали "уважаемые местные власти. А можно немного подумать и как-то сделать проездные, месячные, годовые, нормальными. Чтобы покупая оптом, было реально дешевле". Там реально есть простор для интеллектуального труда. Не очень сложной. Но эффективной.

Но нет, когда проезд во Франковске стоит 25 гривен, они хотят проезд в Киеве за 8 гривен. Ну, наверное, как в самом бедном городе Украины.

Все мы любим слоя. Но осталось спросить себя - кто же его должен оплатить. Ведь всегда кто платит? Потому что не может проезд в метро или автобусе стоить 20 центов. А кто платит?

Может, олигархи? Да. Щас?

Коррупционеры? Ага два раза.

Так кто же. Чьи деньги идут на обеспечение слоев? Где факто бесплатный проезд?

В каждом расследовании главное не выйти на самого себя. Вот так и здесь. Потому что всегда платят налогоплательщики. Платят деньгами. Платят нехорошим сервисом. Платят плохой инфраструктурой. Но обязательно платят. Ибо чудес не бывает. Это вам любая гадалка Вероника скажет.

Кто начнет кричать о коррупции. Это значит, что эти люди ок с ситуацией, когда коррупция есть и есть слоя для них. Тики они снова забывают, что платят не коррупционеры, а они.

А какой правильный ответ? Тарифы на проезд должны быть рыночными, а внимание к деятельности коммунальных предприятий повышено.

Потому коррупция не аргумент. А вот совковый менталитет – аргумент. И это всегда путь к бедности. Но наполненной воображаемым слоем.

Но людей с таким менталитетом много. И поэтому мы увидим многие политики, которые будут паразитировать на этом событии. Это политики курильщика. Не надо нам таких. Ибо они ведут к бедности. И будут нашими евроскептиками, которые скоро заведут песню о своем особом пути и не нужен нам ЕС.

Ибо это о бедности. И дешево метро ведет к нищете. И отсутствие трудовых мигрантов тоже ведет к бедности. Кстати. Потому что нужно, чтобы кто-то работал и еще и платил налоги.

Но есть очень много людей, желающих возглавить этот путь. И будут вас пугать. И каждый ром теперь будет превращаться в тысячу индусов. А запоздалый и вполне обморок по приведению цены на проезд в общественном транспорте к нормальности - как измена.