Путинский режим готовит детей к войне против Европы

Путин ведет войну не только против Украины. Путин ведет войну против Европы, против всех европейских институтов, против свободного мира. И это говорю вам не я, Гарри Каспаров. Я лишь повторяю, что Владимир Путин последовательно демонстрирует миру уже более двух десятилетий.

Цель Владимира Путина была, есть и будет – и нет никаких признаков того, что она изменилась – восстановление Российской империи и оттеснение НАТО к границам 1997 года. Украина сейчас является главной целью, но не конечной. И проблема в том, что Европа до сих пор не хочет этого признать. Это не теоретическая угроза. Это реальная опасность.

Путин – это война. Продолжение войны. Расширение войны. Война стала кислородом этого режима, хребтом русского общества. От самой верхушки власти к детскому саду – война, война, война, война.

Просто посмотрите на российский бюджет. Посмотрите на каждое решение правительства. Они планируют подготовить миллион операторов дронов к 2030 году. Они уже работают с детьми во втором и третьем классах школы. Попытайтесь догадаться, зачем.

Выбор очень прост. Все как в шахматах: либо черное, либо белое. Но, в отличие от шахмат, здесь нет ничьей.

Либо победите вы, либо победит Путин.

Из выступления на конференции Леннарта Мэри в Таллинне.