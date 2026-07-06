rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Нехватка "Patriot"? Лишите Россию западных компонентов для баллистики

Виктор ШлинчакВиктор Шлинчак

Нехватка 'Patriot'? Лишите Россию западных компонентов для баллистики
Нехватка ''Patriot''? Лишите Россию западных компонентов для баллистики

Быть полубеременным - выбирая между "ведением бизнеса" и последствиями - не получится

На русскую баллистику можно посмотреть с другой стороны

Главные истории дня

Если бы у них не было западных компонентов, никаких ракет они бы не смогли производить. А так — с одной стороны, у нас нет жесткого контроля за попаданием в Россию микросхем и чипов, с другой — отсутствие у западных партнеров возможностей передачи антибалистических ракет, которые могут российские ракеты сбивать.

В этом и есть самая большая проблема, как еще несколько лет назад была с так называемым теневым флотом России. Хотя все понимали, откуда идут танкеры и кто на этом зарабатывал. Но делали вид, что санкции работают.

Быть полубеременным - выбирая между "ведением бизнеса" и последствиями - не получится. Ибо такой выбор только увеличивает возможности Москвы, а не уменьшает их. Получая временную выгоду, в стратегическом плане наши партнеры проигрывают. Потому что, не дав по зубам Путину в 2022-м, они лишь растянули во времени и войну, и затраты на нее.

Вот только что с этим делать – рецепта нет. Помимо радикального пересмотра подходов к любым "экономическим" контактам с Россией. Хотя бы на ближайший год. Иначе эта балансировка приведет к еще большей эскалации.

Источник:facebook.com