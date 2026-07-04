Встреча Зеленского и ''путина'' может состояться в Минске до начала августа

25 июня Зеленский написал в Фейсбук, что встретился с генерал-майором Евгением Хмарой, исполняющим с 5 января обязанности главы СБУ, и на основании его доклада утвердил 40-дневную операцию по прекращению РФ боевых действий. Так что, по плану армия РФ должна прекратить стрелять к 4-5 августа.

Московиты не могут сказать, что они не в курсе этого, ссылаясь на то, что продукция компании "Мета" запрещена в РФ и Фейсбук им недоступен. Не могут, так как об этом написали все СМИ и Интернет в РФ месяц как включен. Масштабная бомбардировка 2 июля Киева, Запорожья и других городов доказывает – они это читали и решили заявить, такое нам адресовать нельзя, поскольку мы великая держава, и у нас есть программа как заставить Украину перестать отстреливаться. Мы давно бы её реализовали, но мешают Австралия, Америка, Европа, Корея и Япония.

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Зеленский написал это в 8 часов вечера, а четырьмя часами ранее госиздание БЕЛТА поместила репортаж со встречи Лукашенко и губернатора московской области Воробьёва, где "бацька" разоткровенничался и сказал, что недавно принимал посланников из Киева. Лукашенко заявил, он говорил посланникам, что надо "договаривать по-человечески", а не "пытаться в морду по-русски ударить". Это он произнёс не для того, чтобы поддеть своего "старшего брата", а с целью продемонстрировать равноудаленность и обозначить себя как посредника на возможных переговорах. По его словам, посланники с ним согласились и обещали передать это Зеленскому. Заверили, Зеленский тоже разделяет это мнение.

26 июня Лукашенко встречался уже с "путиным" на Валдае, и тот 28 июня неожиданно объявил, что согласен начать переговоры с Украиной в Минске, но без прекращения огня. Лукашенко в это время летел в Пекин по личному делу к сыну. Заодно заглянул там к Си Цзиньпину и передал – есть новый план переговоров в Минске, а не в Белграде.

Президент Сербии Александр Вучич, который 20 мая срочно звонил Зеленскому, 21 мая принимал в Белграде вице-премьер министра Тараса Качку, и 24 мая летал в Пекин, вдруг очень кстати заявил 27 июня, что хочет уйти в отставку за полтора года до выборов. Дату ухода не назвал. У Вучича могут быть свои давние причины для этого, но его заявление – очевидный форс-мажор.

Для кремлёвцев Минск имеет два огромных преимущества перед Белградом.

Первое – в Беларуси есть 101% гарантии безопасности для "путина", чего нет в Сербии. "Путин" не хочет стать ещё одним эрцгерцогом Фердинандом, из-за убийства которого началась Первая мировая война. Кремлёвцы, по очевидным причинам, не хотят этого ещё больше, чем сам "путин". Скажем кратко, "путину" хорошо – он окончательно умрёт, а им за-за него воевать и воевать.

Второе – встреча на троих в Минске автоматически напомнит о встрече в декабре 1991 г. Ельцина, Кравчука и Шушкевича в Беловежской Пуще и роспуске СССР. Можно делать ставки – встреча Зеленского, Лукашенко и "путина", если состоится, то состоится именно в том самом охотничьем домике ЦК Компартии БССР. Нет смысла расписывать значение символизма в массовой культуре СССР и Московии. Кремлёвцы никогда не простят себе, если упустят такую возможность.

Поэтому они с 2025 г. отвергают под надуманными предлогами Швейцарию, Будапешт, Рим и Стамбул де-факто тоже. О Стамбуле у них есть приятные воспоминания 2022 г., но если Беларусь не была бы соучастницей войны, то соглашения назывались бы Минскими, а не Стамбульскими. Первая встреча в их рамках прошла именно на беларуско-украинской границе.

Время встречи фактически обозначил Зеленский в своём посте на Фейсбук – до начала августа. Очевидно согласование времени с Лукашенко через упомянутых посланников, и того с Москвой. Заметим, что очередное продление Верховной Радой на 90 дней военного положения в Украине истекает очень удобно к 2 августа.

Вероятность встречи высокая. Кремлёвцами движут не боязнь плохого для РФ месяца августа, а вполне земные мотивы. Для Зеленского такая встреча станет ярким пиаром под выборы, так как с 2024 г. у него в активе только скандалы и картинки с чёрным дымом в РФ уже не перекрывают их и расширение зоны оккупации. Лукашенко получит на время то, что больше всего любит – тишину, когда его не дёргают ни беларусы, ни кто-то из вне. Он диктатор-тихушник, а не империалист.

Результатом встречи станет подписание соглашения о прекращении огня на три месяца, до середины ноября, когда в США завершатся выборы. В Минске начнутся консультации о заключении мира на основе Стамбульских соглашений, которые де-факто никого и ни к чему не будут обязывать. Кроме "бацьки", которому придётся предоставить помещение для них. Вне сомнений, он выжмет из этого максимум рекламы для себя.

Так как военное положение не будет продлено, то Зеленский получает необходимые сто дней на проведение одновременно президентских, парламентских и, более чем вероятно, местных выборов. Есть признаки подготовки к выборам на уровне громад. Союзники Украины вряд ли будут серьёзно препятствовать всем этим процессам, так как на данный момент сделали очень много для того, чтобы Москва начала переговоры, пусть и в таком формате. Своё веское слово они скажут после завершения выборов в Украине и в США, когда переговоры в Минске выйдут на финальный этап и встанет вопрос об "архитектуре безопасности" для всех.

Кремлёвцы при таком развитии событий получают настолько большое число бонусов, что у них нет видимых причин для отказа от этого сценария. Прежде всего, они получат бензин для "битвы за урожай" и время на размышления, как лучше сделать колониальную войну тотальной, и стоит ли вообще это делать. Эти и другие проблемы утратят для них остроту до завершения выборов в США, когда станет ясно, открылось перед ними "окно возможностей" или однозначный Трамп.

Если продолжать стрелять, то можно нарваться на 200 тыс. дронов от Великобритании, 3,5 тыс. ракет, заказанных Байденом и в 2025 г. оплаченных Трампом, и ещё на что-то. Они не летают за Урал. Только на 300-400 км, но это именно то, что может подвинуть линию фронта на восток к 18-20 сентября, к дням голосования в Госдуму РФ. Поэтому в США и Европе третью неделю рассказывают о начале перелома на фронте в пользу Украины, и Трамп, как известно, деньги на ветер не бросает.

Так как предвыборная кампания во время массовой мобилизации из-за плохих вестей с фронта и арестов суден "серого" флота РФ – это не то, о чём мечтают в кремле, то встреча в Минске на рубеже июля-августа с высокой вероятностью состоится. Галузин, которого прочат на место Лаврова, ответил 3 июля Сибиге – это "полный абсурд" требовать от РФ сесть за стол переговоров, так как она оттуда не выходила. Не выходила, так не выходила. Надо полагать, это Украина в феврале 2022 г. включила в свой состав Курскую и Брянскую народные республики и отправила колону танков взять Москву за три дня.