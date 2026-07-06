ukr
русский
Топ-теми:
ПодіїЕкономікаСуспільствоАстрологія ПодорожіНаука
Блог
Політика

Брак "Patriot"? Позбавте Росію західних компонентів для балістики

Віктор ШлінчакВіктор Шлінчак

Брак 'Patriot'? Позбавте Росію західних компонентів для балістики
Брак ''Patriot''? Позбавте Росію західних компонентів для балістики

Бути напіввагітним — вибираючи між "веденням бізнесу" і наслідками — не вийде

На російську балістику можна подивитися з іншої сторони

Головні історії дня

Якби у них не було західних компонентів, ніяких ракет вони б не змогли виготовляти. А так — з одного боку, ми маємо відсутність жорсткого контролю за потраплянням на Росію мікросхем і чипів, з іншого — відсутність у західних партнерів можливостей передачі антибалістичних ракет, які можуть російські ракети збивати.

В цьому і є найбільша проблема, як ще декілька років тому була з так званим тіньовим флотом Росії. Хоч всі розуміли, звідки йдуть танкери і хто на цьому заробляли. Але удавали, що санкції працюють.

Бути напіввагітним — вибираючи між "веденням бізнесу" і наслідками — не вийде. Бо такий вибір тільки збільшує можливості Москви, а не зменшує їх. Отримуючи тимчасову вигоду, в стратегічному плані наші партнери прогрАють. Бо не давши по зубах Путіну у 2022-му, вони лише розтягнули у часі і війну, і витрати на неї.

От тільки що з цим робити — рецепта немає. Крім радикального перегляду підходів до будь-яких "економічних" контактів з Росією. Хоча б на найближчий рік. Інакше це балансування призведе до ще більшої ескалації.

Джерело:facebook.com