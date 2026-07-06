Украину хотят принудить к капитуляции: этого никогда не произойдет
Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян.
Еще одна чудовищно тяжелая ночь в столице.
Главные истории дня
Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны.
У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом, но я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими.
Не станут.
Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Мы не разрушали жилые дома и Москва не горела от наших ракет и дронов.
Но, хочу заверить наших соседей, что в ближайшее время гореть она будет.
Если верить русской поговорке: долг платежом красен.
А за нами должок, бывшие братики.
И за сегодня тоже.
Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны.
Упрекать можно. Но я его действительно не вижу.
Хочу ли я, чтобы это кошмар закончился? Несомненно.
Но текущая логика и развитие событий противоречит самой возможности мирного урегулирования.
Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии БС. К капитуляции.
Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давила на нас.
Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя.
И надо жить.
Держимся.