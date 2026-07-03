Польша действует в интересах Кремля.

Я не люблю конспирологию и верю, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Но чем больше я наблюдаю за развитием ситуации в Польше, тем больше прихожу к выводу, что все это российская когнитивная операция, предшествующая операции кинетической.

Еще в начале 2024 года я писал, что россияне будут расшатывать и раскалывать польское общество (хотя настоящей целью являются Берлин и Брюссель), но тогда я не думал, какую форму это примет.

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Самоубийственный характер процессов в Польше, которые мы наблюдаем (вплоть до пожеланий поражения Украине), вытекает из традиционных польских представлений, но запустить этот процесс можно было снаружи (или вовремя увидеть и раздуть).

Чтобы управлять поведением людей, вам не нужно платить им деньги, достаточно знать их слабости и триггерные точки. А эта школа в КГБ усовершенствовалась почти столетие. Если ты имеешь ложное представление о причинно-следственных связях, тобой управлять несложно.

Миром правит не тайная ложа, а явная лажа, – говорил старик Хай Тао. А после этого он прибавлял: Но если у тебя постоянно явная лажа, то найдется тайная ложа, которая захочет этим воспользоваться.