Придут ли в РФ к власти коммунисты?

На прошлой неделе российские коммунисты снова себя проявили в политической жизни. Одна из депутаток от коммунистической фракции начала стыдить российское правительство за то, что оно не показывает реальную картину, которая сейчас проходит на рынке горючего.

Неделей ранее лидер коммунистов Геннадий Зюганов заявил о том, что он хотел бы, чтобы депозиты россиян больше работали на экономику России, и намекнул на то, что депозиты населения будут заморожены.

Главные истории дня

Две недели назад наблюдалась аномальная информационная активность в формате выступлений лидеров КПРФ по регионам России, прежде всего, в беднейших субъектах России. Как ни странно ни звучало, но в России уже начался избирательный процесс.

КПРФ – сложная для понимания партия. С одной стороны, они могут агрессивно вступить в политическую борьбу только для того, чтобы затем продать набранные в парламенте голоса Путинской элите. С другой же стороны, в 1917 году в истории россиян уже была очень похожая ситуация: бестолковый царь с еще более бестолковыми боярами, проигранная война, экономические неурядицы, недовольные соседи России и т.д. Так, как говорят в России, "могут повторить".

Не думаю, что вероятность прихода к власти в России именно коммунистов очень высока, но такой сценарий нельзя исключать.

За что голосовать россияне в сентябре 26 года? За пропутинскую партию, за войну и убийства, за экономические неурядицы, за проблемы в регионах, за высокие кредитные ставки. Прямо скажем, что приведенный набор путинских добродетелей для российского населения смотрится очень плохо.

Анализ выступлений коммунистических лидеров показывает, что они делают акцент именно на экономических проблемах и на войне. Так что население вполне может и отреагировать на такую риторику КПРФ.

Если российские власти пойдут на подделку результатов выборов, то в истории современной России уже были примеры, когда население выходило на протесты. Кроме того, было мало примеров, когда это делалось за коммунистическую идею. Впрочем, такой сценарий вполне возможен на фоне экономических и логистических проблем.

Я не думаю, что приход российских коммунистов к власти будет на руку Украине. Но именно в процессе политической борьбы, выборов и возможно болезненного пост-избирательного синдрома для Украины может открыться большое окно возможностей, правда открыться ненадолго.

А что вы думаете по этому поводу?