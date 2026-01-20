Наверное, наиболее хорошей новостью остается продолжающееся снижение налоговой цены нефти в России. Если в ноябре налоговая цена нефти составляла 44,87 долларов за баррель, то в декабре эта цена опустилась ближе к 39 долларов за баррель. Скорее всего ситуация в январе не изменится по сравнению с декабрем, по крайней мере, на это надеются в России.

Минфин РФ уже отметил, что ожидает недобор нефте-газовых доходов в январе на сумму 232 млрд рублей. В декабре 2025 года нефтегазовые доходы России составили всего 448 млрд рублей. И хотя цифры для российского бюджета незначительны, они автоматически влекут вниз НДС, налог на прибыль и другие налоги от нефтегазового сектора.

Такой хороший результат был достигнут командной работой США, ЕС и Украины. Торговое давление со стороны США соединилось с операцией в Венесуэле и арестом 6 танкеров, которые по факту оказались российскими, а также были дополнены санкциями со стороны ЕС и ударами по теневым пустым танкерам со стороны Украины.

Все это выглядело как облава на русского непослушного медведя. Охота на российского мишку получилась настолько удачным, что наверняка в Вашингтоне решили совершить "перерыв на Гренландию". Я сочувствую нашим европейским коллегам и друзьям, но иногда контрастный душ полезен здоровью.

Не хотелось бы забегать вперед, но в России по ходу закрывается не только окно возможностей захватить Украину, но и возможностей вообще существовать как единственная страна в будущем. Сейчас ведутся прогнозы, каким будет избыток производства нефти в 2026 году. Даются разные оценки: от 3,5 до 12 млн баррелей в сутки.

Конечно, россияне отстаивают прогнозы с минимальными излишками. Но они не принимают решения, а принимает его ОПЕК+. Именно от их действий будет зависеть объем излишка нефти на рынке и, соответственно, ее цена в 2026 году.

В РФ цену нефти упорно прогнозируют на уровне 60-70 долларов за баррель, так как в бюджет они заложили 59. Но если ОПЕК+ решит увеличить профицит до 12 млн баррелей в сутки, то Россия не спасет даже КНР, поскольку вся добыча России в объеме 9-10 млн баррелей в сутки будет равна. заместить.

Рынок этого даже не заметит, а члены ОПЕК+ будут благодарны силам, вытесняющим РФ из круга мировых игроков.