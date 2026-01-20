Нафто-газові доходи Росії продовжують падати на дно: в РФ кепські економічні перспективи

Напевно, найбільш гарною новиною залишається триваюче зниження податкової ціни нафти в рф. Якщо в листопаді "податкова ціна" нафти становила 44,87 доларів за барель, то у грудні ця ціна опустилась ближче до 39 доларів за барель. Скоріш за все ситуація в січні не зміниться порівняно з груднем, принаймні на це сподіваються в рф.

Мінфін рф вже зазначив, що очікує недобір нафто-газових доходів в січні у сумі 232 млрд рублів. В грудні 2025 року нафтогазові доходи рф склали всього 448 млрд рублів. І хоча цифри для російського бюджету незначні, вони автоматично тягнуть за собою вниз ПДВ, податок на прибуток та інші податки від нафто-газового сектору.

Такий хороший результат був досягнутий командною роботою США, ЄС та України. Торговельний тиск з боку США поєднався з операцією в Венесуелі та арештом 6 танкерів, які по факту виявились російськими, а також був доповнений санкціями з боку ЄС та ударами по тіньовим пустим танкерам з боку України.

Все це виглядало як облава на російського неслухняного ведмедя. Полювання на російського ведмедика вийшло настільки вдалим, що напевно у Вашингтоні вирішили зробити "перерву на Гренландію". Я співчуваю нашим європейським колегам і друзям, але іноді контрастний душ корисний для здоров’я.

Не хотілось би забігати наперед, але у рф по ходу закривається не тільки вікно можливостей захопити Україну, але і можливостей взагалі існувати як єдина країна в майбутньому. Зараз точаться прогнози, який буде надлишок виробництва нафти у 2026 році. Даються різні оцінки: від 3,5 до 12 млн барелів на добу.

Звісно, росіяни відстоюють прогнози з мінімальними надлишками. Але вони тут не приймають рішення, а приймає його ОПЕК+. Саме від їх дій буде залежати обсяг надлишку нафти на ринку і відповідно її ціна у 2026 році.

В рф ціну нафти вперто прогнозують на рівні 60-70 доларів за барель, бо в бюджет вони заклади 59. Але якщо ОПЕК+ вирішить збільшити профіцит до 12 млн барелів на добу, то рф не врятує навіть КНР, оскільки весь видобуток рф в обсязі 9-10 млн барелів на добу при профіциті в 12 млн барелів на добу можна буде легко замістити.

Ринок цього навіть не помітить, а члени ОПЕК+ будуть вдячні силам, які витискають рф з кола світових гравців.