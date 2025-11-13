Вооружённые силы Мьянмы получили 3 новых транспортных вертолёта Ми-38 российского производства. Таким образом, военно-воздушные силы Мьянмы стали вторым зарубежным оператором Ми-38. Первым стало Зимбабве, президенту которого Эммерсону Мнангагве подарили VIP-версию в июле 2023 года, в благодарность за поддержку россии.

Про Ми-38 я писал много, но всегда мне казалось, что недостаточно.

Дело в том, что Ми-38 это один из наиболее ярких долгостроев рф, представляющий собой гомункулус, который рожали с 1981 года и родили настолько дефективным, что его существование уже опасно для Вселенной.

Вертолёт за 40 лет своего создания не единожды переделывался, доводился, и вносились в его конструкцию исправления, требующие нового цикла испытаний. Например, после замены американских двигателей PW127TS на российские ТВ7-117В, он кардинально изменил свои ТТХ и лётные качества.

Когда развернулось производство Ми-38 в интересах мо рф, то заказано было всего 2 единицы данных машин, которые поставлялись в течение 3 лет! Трёх лет! 2 вертолёта!

А 5 июня 2020 года опытный Ми-38 совершил аварийную посадку в Подмосковье.

По состоянию на август 2021 было прекращено производство Ил-144 и развитие проекта Ил-112В, имевших идентичную силовую установку с Ми-38 - двигатель ТВ7-117В. Кстати, в 2021 глава "Ростеха" Сергей Чемезов на выставке IDEF 2021 в Турции предлагал Ми-38 турецким покупателям, но его проигнорировали.

В общем, раздают Ми-38 всяким Зембабвам, либо продают Мьянме, где у власти пророссийские путчисты. А у кого же покапать ещё, не у США же… Думаю, в скором времени, путчисты ощутят на себе в полной мере качество и надёжность российской вертолётной техники нового поколения с сорокалетним душком.

"На тобі, небоже, що мені негоже!"