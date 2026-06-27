Если литовскому президенту Гитанасу Науседи действительно удастся выступить в роли посредника между польским и украинским коллегами, это будет еще одной иронией судьбы и напоминанием, что в мире вот уже много десятилетий подряд ничего не меняется

В 1386 г. поляки пригласили на королевский трон литовского великого князя из династии Гедиминовичей. В дальнейшем симбиозе Великого Княжества и короны именно короне удалось на долгие столетия получить цивилизационное первенство, так что даже такие литовские гении как Чюрленис в начале считали себя представителями польской культуры.

Главные истории дня

В 1920 году восстановленная Польша захватит Вильнюс с окрестностями, провозгласит на этой территории Республику Среднюю Литву и впоследствии ее аннексирует (ничего не напоминает?), что приведет к 20-летнему конфликту с восстановленной Литвой.

И все же уже в новом столетии именно литовский президент пытается убедить своего польского коллегу сохранить здравый смысл.

И таким образом напоминаю, что в Речи Посполитой самое Великое Княжество, в состав которого вплоть до Люблина входили земли исторической Украины, было сердечником толерантности, поиска компромиссов и способности найти общий язык между людьми разного этнического происхождения и веры.

Возможно, если бы в этой супердержаве далекого прошлого именно Великое Княжество Литовское было бы на первом месте, многие кризисы удалось бы предотвратить ￼и сейчас не нужно было бы никого мирить.