Росіяни доволі ефективно використовують інститути Євразійського економічного союзу для обходження санкцій. Але з недавніх пір їх перестали задовільнять обсяги таких операцій, і вони почали активніше створювати біржу БРІКС.Ідея, в принципі, є зрозумілою. Зараз рф не може відкрито торгувати зерном, нафтою та іншою сировиною на міжнародних біржах, оскільки це не дозволяють вимоги до розрахунків. По факту, ціни на сировину з рф формуються в рамках двосторонніх угод і, як правило, є заниженими у порівнянні з біржовими.

Саме тому Москва почала підбурювати Індію та Пекін до створення біржі.Сподіваюсь, Україна та наші партнери вживатимуть достатньо дипломатичних заходів, щоб зупинити створення біржі БРІКС. Підґрунтя для закриття проєкту біржі-БРІКС ще на стадії її створення дуже непогане: КНР та Індії не потрібний спільний торговельний майданчик з рф, де вони будуть конкурувати за російську сировину.Також приємно, що на минулому тижні офіційно була похована ідея єдиної валюти БРІКС.

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Цю інформацію офіційно підтвердив речник Кремля Пєсков.