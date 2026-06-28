Двухдневные переговоры Путин-Лукашенко. О чем не договорились диктаторы?

Впервые в истории после переговоров Лукашенко и Путина мы не просто не увидели пресс-релизы. Мы даже не увидели ни одного фото

Темой разговоров между Путиным и Лукашенко может быть только война на Украине и роль Беларуси в этой войне. Все остальные темы вряд ли нуждались в двухдневном безрезультатном (судя по всему) обсуждении. Что мог потребовать Путин? Я не верю в применение белорусской армии. Единственное, что он мог требовать - это предоставление территории для возможного повторения 2022 года или для работы белорусских или псевдобилорусских ДРГ. С большой долей вероятности можем допустить, что Лукашенко отказал. Точно так же, как и отказал в возобновлении работы ретрансляторов. Ну а о проектах ускоренной интеграции речь сейчас вообще не идет. Смелость Лукашенко держится на двух китах: критическая зависимость россиян от белорусского топлива и жесткой позиции КНР. 8-8 июня состоялся визит вице-президента КНР Хань Чжэня в Минск, где Лукашенко вручили личное послание Си. И это послание, судя по всему, довольно четко давало понять, что Китай укладывается в Беларусь не для того, чтобы быть изолированным от ЕС. Любые военные действия с территории Беларуси, как против Украины, так и против европейцев, будут означать закрытие границ. А это точно не нужно Китаю. И все это происходит на фоне того, что в ближайшее время мы можем стать свидетелями того, как белорусский калий пойдет через Клайпеду и, возможно, Гданьск в США. Играя между тремя государствами Лукашенко имеет возможность сказывать Путину "Нет". Что может дальше сделать Путин, если моя гипотеза верна и Лукашенко сказал российскому президенту "Нет"? Как бы это странно ни звучало, в перспективе следующих нескольких месяцев ничего. А Лукашенко наоборот, использует эту ситуацию, чтобы в очередной раз затормозить даже разговоры о транзите власти.