На прошлой неделе Илон Маск вывел свою компанию SpaceX на биржу с отметкой 1,7 триллиона долларов. Это самое большое IPO в мире.

12 июня 2026 года Маск официально стал первым триллионером в истории человечества. Его личное состояние превысило отметку в $1,1 трлн.

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В то же время, в последние годы Маск живет в модульном доме площадью 37 квадратных метров в Техасе, рядом со стартовой площадкой SpaceX. Говорит, так ему удобнее следить за запусками.

Дом изготовлен стартапом Boxabl и стоит около $50 тыс. Маск даже не владеет им, а арендует у собственной космической компании.

Первым реальный интерьер дома Илона Маска показал Уолтер Айзексон – биограф, написавший книгу о его жизни.

Над кухонным столом размещен постер журнала Amazing Stories 1930-х годов с обложкой межпланетных транспортных кораблей. Там же стоит и умная колонка.

Маск официально стал первым триллионером в истории человечества: как выглядит его дом

Маск официально стал первым триллионером в истории человечества: как выглядит его дом

Маск официально стал первым триллионером в истории человечества: как выглядит его дом

Маск официально стал первым триллионером в истории человечества: как выглядит его дом

Маск официально стал первым триллионером в истории человечества: как выглядит его дом

Маск официально стал первым триллионером в истории человечества: как выглядит его дом

Маск официально стал первым триллионером в истории человечества: как выглядит его дом

При этом до 2020 года Маск владел сразу девятью домами в Калифорнии общей стоимостью свыше $100 млн., но несколько лет назад он объявил: "Продаю всю недвижимость". Сказал, что решил отрешиться от всех материальных активов, чтоб сосредоточиться на миссии освоения Марса.

Хотя что действительно происходит с его жильем сейчас и где он реально проводит большую часть своего времени, Маск не афиширует. Но легенда красивая…