Минулого тижня Ілон Маск вивів свою компанію SpaceX на біржу з оцінкою 1,7 трильйона доларів. Це найбільше IPO у світі.

12 червня 2026 року Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства. Його особистий статок перевищив позначку в $1,1 трлн.

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Водночас останніми роками Маск живе в модульному будинку площею 37 квадратних метрів у Техасі, поруч зі стартовим майданчиком SpaceX. Каже, що так йому зручніше стежити за запусками.

Будинок виготовлений стартапом Boxabl і коштує близько $50 тис. Маск навіть не володіє ним, а орендує у власної космічної компанії.

Першим реальний інтер’єр будинку Ілона Маска показав Волтер Айзексон - біограф, який написав книгу про його життя.

Над кухонним столом розміщений постер журналу Amazing Stories 1930-х років з обкладинкою про міжпланетні транспортні кораблі. Там само стоїть і розумна колонка.

Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства: як виглядає його будинок

Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства: як виглядає його будинок

Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства: як виглядає його будинок

Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства: як виглядає його будинок

Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства: як виглядає його будинок

Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства: як виглядає його будинок

Маск офіційно став першим трильйонером в історії людства: як виглядає його будинок

При цьому до 2020 року Маск володів одразу дев’ятьма будинками в Каліфорнії загальною вартістю понад $100 млн., але декілька років тому він оголосив: "Продаю всю нерухомість". Сказав, що вирішив відмовитися від усіх матеріальних активів, щоб зосередитися на місії освоєння Марса.

Хоча що насправді відбувається з його житлом зараз і де він реально проводить більшу частину свого часу, Маск не афішує. Але легенда красива…