10 крутых баров в Риме: старомодные коктейли против современных миксов

Рим – это волшебный город, где история встречается с современностью, а люди со всего мира объединяются, чтобы насладиться атмосферой свободы и праздника. Аперитивы и коктейли в барах Рима являются неотъемлемой частью итальянской культуры и их нельзя игнорировать во время посещения города. Сегодня мы расскажем о топ-10 барах в Риме, где вы можете насладиться традиционными итальянскими аперитивами, а также классическими и современными коктейлями.

Stravinsky Bar

Stravinskij Bar – один из лучших баров в Риме, который предлагает элегантное место для отдыха. Он расположен в исторической гостинице в центре города, что делает его еще более привлекательным для туристов и местных жителей.

Концепция Stravinskij Bar базируется на великом композиторе Игоре Стравинском, что отражено в музыкальной атмосфере, сочетающей творчество музыканта с архитектурой и интерьером бара. Это место идеально подходит для романтических вечеров или встреч с друзьями.

Средний чек в Stravinskij Bar составляет около 20 евро, что вполне разумной ценой за качественное обслуживание, приятную музыку и вкусные напитки. В коктейльном меню есть оригинальные фирменные коктейли, созданные талантливыми барменами бара. Некоторые из самых популярных напитков в баре:

Martini-Mezcal-Cocchi – коктейль на основе мескаля и вермута;

Green Tea Punch – экзотический коктейль на основе зеленого чая;

– экзотический коктейль на основе зеленого чая; Negroni – классический коктейль из джина, вермута и красного кампара;

– классический коктейль из джина, вермута и красного кампара; Old Fashioned – коктейль на основе бурбона, ангостуры и сахарного сиропа.

Это лишь некоторые из коктейлей, которые вы можете попробовать в одном из лучших баров Рима – Stravinskij Bar.

Адрес Stravinski Bar : Piazza della Repubblica, 47 – Rocco Forte Hotels Grand Hotel.

Вебсайт : https://www.roccofortehotels.com/hotels-and-resorts/hotel-de-russie/dining/stravinskij-bar/

Часы работы : ежедневно с 09:00 до 01:00.

Рейтинг :

⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,3 (из 5) на Google.

Stravinskij Bar имеет дресс-код: "Мужчинам запрещено носить шорты".

Jerry Thomas Speakeasy

Jerry Thomas Speakeasy – один из приятнейших баров в Риме, расположенный в историческом здании в районе Центрального музея. Это классический спикизи, сочетающий яркие элементы американской и итальянской культур. В меню вы найдете как классические коктейли, так и фирменные напитки – все они созданы на самом высоком уровне с использованием только самых свежих и качественных ингредиентов. Средний чек: около 15-20 евро.

Мартини в лучших барах Рима. Источник: Pixabay

Известные коктейли, которые можно попробовать в Jerry Thomas Speakeasy в Риме:

Negroni – классический итальянский коктейль из джина, вермута и красного кампара. Название получил благодаря Джерри Томасу, создавшему этот напиток в 1860-х годах.

– классический итальянский коктейль из джина, вермута и красного кампара. Название получил благодаря Джерри Томасу, создавшему этот напиток в 1860-х годах. Mai Tai – тропический коктейль, включающий соки лайма, ананаса и апельсина вместе с ромом и амарето, представленный в 1944 году.

– тропический коктейль, включающий соки лайма, ананаса и апельсина вместе с ромом и амарето, представленный в 1944 году. Tom Collins – коктейль на основе джина с сахарным сиропом, лимонным соком и содовой, созданный в 1876 году.

– коктейль на основе джина с сахарным сиропом, лимонным соком и содовой, созданный в 1876 году. Daiquiri – классический кубинский коктейль, изобретенный в 1898 году, состоит из рома, сока лайма и сахарного сиропа.

Кроме того, Jerry Thomas Speakeasy быстро прославился своими оригинальными коктейлями, так что бармены предлагают много вариантов для тех, кто хочет попробовать что-то необычное и экспериментальное.

Адрес Jerry Thomas Speakeasy : Vicolo Cellini 30, 00186 Роме, Италия.

Вебсайт : http://www.thejerrythomasproject.it

Часы работы : ежедневно с 20:30 до 04:00.

Рейтинг :

⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,5 (из 5) на Google.

Jerry Thomas Speakeasy – один из немногих баров в Риме, Италия с особой концепцией, воплощенной в каждой детали интерьера. Это идеальный выбор для тех, кто хочет уйти от повседневности и провести вечер в атмосфере стиля и роскоши.

Salotto 42

Salotto 42 – один из самых крутых баров в Риме, расположенный в самом сердце города, в историческом районе Piazza di Pietra. Это модный и стильный бар, являющийся местом встречи молодых и творческих людей. Salotto 42 – место с уникальной атмосферой, созданной интересным дизайнерским концептом. Стены бара украшены произведениями искусства, что придает особый шарм и заставляет чувствовать себя частью творческого сообщества.

Salotto 42 предлагает различные коктейли в Риме.

Aperol Spritz – летний коктейль на основе апероля, просеко и газировки;

– летний коктейль на основе апероля, просеко и газировки; Margarita – коктейль на основе текилы, лайма и трипл-сека;

– коктейль на основе текилы, лайма и трипл-сека; Cosmopolitan – коктейль на основе водки, курасао, лайма и клюквенного сока.

Средний чек: около 15-20 евро.

Адрес Salotto 42 : Piazza di Pietra, 42, 00186 Рома RM, Италия

. Вебсайт : http://www.salotto42.it

Часы работы : ежедневно с 12:00 до 01:00.

Рейтинг :

⭐ 3,5 (из 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,1 (из 5) на Google.

Salotto 42 – веселый бар в Риме, который предлагает широкий выбор напитков, включая классические коктейли и фирменные напитки от известных барменов. Здесь можно насладиться вином и пивом, собранными со всего мира.

Barnum Cafe

Barnum Cafe – один из лучших баров в Риме, Италия, известный своей уютной и дружеской атмосферой. Он расположен в районе Монте Сакро, что придает ему дополнительный шарм. В меню представлены как классические, так и авторские напитки, которые лучше утоляют жажду и удовлетворяют вкусы самых взыскательных гостей.

Авторские коктейли в заведениях Рима. Источник: Pixabay

Некоторые фирменные коктейли:

Barnum Sour – коктейль на основе бурбона, лимона, сахарного сиропа и яичного белка;

– коктейль на основе бурбона, лимона, сахарного сиропа и яичного белка; White Rabbit – коктейль на основе джина, лайма, мяты и газировки;

– коктейль на основе джина, лайма, мяты и газировки; Leonardo Cocktail – коктейль на основе гренадина, лимонного сока и рома;

– коктейль на основе гренадина, лимонного сока и рома; Banana Riviera – коктейль на основе рома, бананового пюре, лимонного сока и мятного сиропа.

Средний чек: около 15-20 евро.

Barnum Cafe – идеальное место для тех, кто ищет уютный бар в Риме, чтобы провести вечер с друзьями или расслабиться после насыщенного дня. Здесь царит расслабленная атмосфера, музыка и интерьер придают особый шарм.

Адрес Barnum Cafe : Via del Pigneto, 182, 00176 Рома RM, Италия.

Вебсайт : https://www.facebook.com/barnumcafepigneto

Часы работы : ежедневно с 18:00 до 02:00.

Рейтинг:

⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.

Бар в Риме Barnum Cafe – это место, где можно насладиться хорошим вином, пивом и коктейлями.

The Court Cocktail Bar

The Court Cocktail Bar – один из лучших баров в Риме, расположенный в знаменитой гостинице Palazzo Manfredi, на территории достопримечательности Колизея. Он известен своей великолепной атмосферой и оригинальными коктейлями, созданными итальянскими барменами. В меню предлагаются редкие вина, классические и фирменные коктейли – все из лучших ингредиентов.

Некоторые уникальные фирменные коктейли:

The Court Spritz – коктейль на основе апероля, просеко и газировки;

– коктейль на основе апероля, просеко и газировки; The Court Martini – коктейль на основе водки, кокосового молока, лимонного сока и просеко;

The Perfect Bramble – коктейль на основе джина, лимонного сока, малинового сиропа и ежевики;

– коктейль на основе джина, лимонного сока, малинового сиропа и ежевики; The Roman Sunset – коктейль на основе виски, меда, лимонного сока и пены из имбирного пива.

Средний чек: около 20-25 евро.

The Court Cocktail Bar поражает своей атмосферой и современным дизайном, идеально сочетающимся с архитектурой и окружающей природой. Это идеальное место для динамических событий, вечеринок и гала-ужинов.

Адрес The Court Cocktail Bar : Via Labicana, 125, 00184 Roma RM, Италия.

Вебсайт : https://www.manfredihotels.com/the-court/

Часы работы : ежедневно с 17:00 до 01:00.

Рейтинг :

⭐ 3,5 (из 5) на TripAdvisor;

⭐ 3,9 (из 5) на Google.

The Court Cocktail Bar – известный бар в Риме, поражающий гостей богатым выбором напитков.

The Barber Shop

The Barber Shop – один из лучших баров в Риме, расположенный в старинном здании вблизи фонтана Треви. Он имеет уникальный интерьер в стиле парикмахерской, сочетающий элементы мужской классики и ретро-стиля. Бар в Риме The Barber Shop известен своей замечательной подборкой коктейлей, включая классические напитки и современные комбинации. Бармены создают уникальные рецепты, используя только свежие ингредиенты и тщательно смешивая их, чтобы подчеркнуть настоящий вкус.

Классические коктейли в Риме. Источник: Pixabay

Вот некоторые из популярных коктейлей:

The Barber's Cut – на основе белого рома, апельсинового сока, гренадина и лимонного сока;

– на основе белого рома, апельсинового сока, гренадина и лимонного сока; The Italian Whiskeyin Jar – на основе малинового сиропа, виски и прозрачных кубиков льда;

– на основе малинового сиропа, виски и прозрачных кубиков льда; The Barber Selezione – на основе сбалансированного микса тиса, ревеня, клюквы, лимона и газировки;

– на основе сбалансированного микса тиса, ревеня, клюквы, лимона и газировки; Black or White – коктейль на основе водки, кокосового молока и пены из древесного угля;

– коктейль на основе водки, кокосового молока и пены из древесного угля; The Legend – текила, апельсиновый ликер и грейпфрутовый сок.

Средний чек: около 15-20 евро.

Адрес Barber Shop : Via Iside, 2, 00184 Roma RM, Italy.

Вебсайт : https://www.tbspeakeasy.com/

Часы работы : ежедневно с 18:00 до 02:00.

Рейтинг :

⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,6 (из 5) на Google.

The Barber Shop – модный бар в Риме с уникальной атмосферой и ненавязчивым обслуживанием, что делает его идеальным выбором для вечера в любой ситуации, от романтического свидания до корпоративного мероприятия.

Enoteca Provincia Romana

Enoteca Provincia Romana – популярный бар в Риме с отличным выбором вин и коктейлей. Он расположен в историческом центре Рима, в нескольких минутах ходьбы от площади Навона и Понта Кастелло, а также многих других достопримечательностей. До бара легко добраться общественным транспортом или пешком от многих отелей в Риме.

Enoteca Provincia Romana – это винный бар в Риме, который предлагает разнообразные вина и другие алкогольные напитки. Вот некоторые фирменные коктейли, которые можно попробовать:

Roman Spritz – коктейль на основе лилле розе, апероля, просеко, апельсинового сока и соды;

Negroni Sbagliato – вариация на тему классического Негрони, с использованием просеко вместо джина;

– вариация на тему классического Негрони, с использованием просеко вместо джина; Soy Latte – коктейль на основе кофе, соевого молока, рома и бананового ликера;

– коктейль на основе кофе, соевого молока, рома и бананового ликера; Enoteca Sour – на основе виски, лимонного сока, яичного белка и амарето.

Средний чек: около 20-25 евро.

Enoteca Provincia Romana – это место со стильным дизайном и уютным интерьером, что делает его идеальным для дружеских вечеринок, гала-ужинов и романтических свиданий.

Адрес Enoteca Provincia Romana : Via del Teatro Valle, 19, 00186 Роме, Италия.

Часы работы : понедельник-суббота с 09:00 до 23:00, воскресенье с 09:00 до 15:00.

Бар в Риме, Италия, Enoteca Provincia Romana известен своей огромной винной картой и удивительной атмосферой.

Freni e Frizioni

Freni e Frizioni – один из известных баров в Риме, расположенный в районе Трастевере, на оживленной улице Via del Lungarina. Он славится своей яркой и творческой атмосферой, а также отличными коктейлями и аперитивами. Freni e Frizioni известны своими уникальными коктейлями, и их меню регулярно меняется в зависимости от сезона. Вот некоторые фирменные коктейли:

Известные римские напитки. Источник: Pixabay

Negroni Sbagliato – красный вермут, битер, просеко и цедра апельсина;

– красный вермут, битер, просеко и цедра апельсина; Cadillac Margarita – текила, трипл-сек, сок лайма и грейпфрута;

– текила, трипл-сек, сок лайма и грейпфрута; Gin Freni – джин, базилик, лайм, тростниковый сахар и газировка;

– джин, базилик, лайм, тростниковый сахар и газировка; Spritz Veneziano – коктейль на основе просеко, апероля и содовой, украшенный ломтиком лимона;

– коктейль на основе просеко, апероля и содовой, украшенный ломтиком лимона; Mojito alla Fragola – коктейль на основе рома, клубничного пюре, лайма, мяты и содовой.

Средний чек: около 15-20 евро.

Freni e Frizioni – это место, где можно провести время с друзьями и насладиться расслабленной атмосферой. Здесь часто проходят выставки, музыкальные и литературные вечера и другие культурные мероприятия.

Адрес Freni e Frizioni : Via del Politeama, 4/6, 00153 Рома RM, Италия.

Вебсайт : http://www.freniefrizioni.com

Часы работы : ежедневно с 18:00 до 02:00.

Рейтинг :

⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor;

⭐ 4,2 (из 5) на Google.

Freni e Frizioni – лучший бар в Риме, который предлагает уникальную атмосферу с ретро и современными элементами.

The Library Bar

The Library Bar – крутой бар в Риме, расположенный в отеле Exedra, напротив вокзала Термини. Он известен своим роскошным интерьером, отличными коктейлями и профессиональными барменами.

Коктейльный бар в Риме The Library Bar славится классическими коктейлями и оригинальными рецептами, разработанными при поддержке гостей, ищущих новые вкусовые комбинации. Вот пять фирменных коктейлей, которые можно попробовать в The Library Bar:

The Classic Manhattan – напиток на основе ржаного виски, вермута, ангостуры и цедры апельсина;

– напиток на основе ржаного виски, вермута, ангостуры и цедры апельсина; Pink Lady – коктейль на основе джина, яичного белка, гренадина и лимонного сока;

The Golden Margarita – на основе текилы, трипл-сека, апельсинового и лимонного сока;

– на основе текилы, трипл-сека, апельсинового и лимонного сока; The Raspberry Twist – ром, персиковый и малиновый сиропы, лимонный сок;

– ром, персиковый и малиновый сиропы, лимонный сок; The Autograph Collection – фирменный коктейль бара, вдохновленный брендом гостиниц Autograph Collection. Коктейль на основе бурбона, апероля, спрайта, лайма и сока агавы.

Каждый из этих коктейлей имеет свой уникальный вкус и характер, и в The Library Bar всегда есть что-нибудь новое и интересное для попытки.

Средний чек: около 20-25 евро.

Адрес The Library Bar : Piazza della Repubblica, 47, 00185 Рома RM, Италия.

Часы работы : ежедневно с 10:00 до полуночи.

The Library Bar – это бар в Риме, который стоит посетить, если вы цените качественное обслуживание и хорошие напитки. Он идеально подходит для встреч с друзьями, деловых встреч, а также для организации мероприятий и свадебных банкетов.

Bar del Fico

Bar del Fico – один из лучших баров в Риме, расположенный в живописном районе Piazza del Fico, близ площади Навона. Он известен своим дизайном и атмосферой, а также отличным выбором напитков и закусок.

Аперитив в лучших барах Рима. Источник: Pixabay

Местный Bar del Fico в Риме славится своими креативными коктейлями и атмосферой, уже давно принимающей гостей. Вот пять фирменных коктейлей, которые следует попробовать в этом заведении:

Mirtillo Sour – черника, виски, лимонный сок и сироп;

– черника, виски, лимонный сок и сироп; Gambero Rosso Cocktail – фруктовый коктейль на основе водки, лимонного сока, черники и гренадина;

– фруктовый коктейль на основе водки, лимонного сока, черники и гренадина; Lemon Pie – коктейль на основе лимонного сока, ванильного сиропа, трипл-сека и текилы;

Il Modello del Bar – классический коктейль на основе амаро, вермута и содовой;

– классический коктейль на основе амаро, вермута и содовой; Gardesana Spritz – на основе просеко, апероля, грейпфрутового сока и мандаринового ликера.

Bar del Fico также предлагает классические итальянские аперитивы, такие как Aperol Spritz и Negroni, а также многие другие национальные и международные напитки из их большого меню.

Средний чек: около 20-25 евро.

Адрес Bar del Fico : Piazza del Fico, 34, 00186 Рома RM, Италия.

Вебсайт : http://bardelfico.com

Часы работы : ежедневно с 9:00 до 02:00.

Рейтинг :

⭐ 3,5 (из 5) на TripAdvisor;

⭐ 3,9 (из 5) на Google.

Bar del Fico очаровывает посетителей своим стилем и атмосферой. Его считают одним из лучших баров в Риме, Италия благодаря уникальной концепции и предложениям.

Хорошие бары в Риме, Италия точно оправдают ваши ожидания, независимо от того, ищете ли вы элегантную атмосферу, или старомодные коктейли. Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.