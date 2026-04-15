Китай вводит изучение ИИ с первого класса. Мы должны сделать то же самое уже завтра

Китай принял план, согласно которому к 2030 году школьное образование будет предусматривать изучение искусственного интеллекта уже с первого (!) класса. И это будет коренным образом менять направление всего образования в следующее десятилетие.

Если коротко, после первых двух ознакомительных лет, уже с третьего класса дети будут создавать простые проекты, а старшеклассники должны сосредоточиться на прикладных инновациях. Это будет кардинально менять систему образования как таковой, создавая совершенно другой уровень подходов не к одному предмету, а ко всей системе образования - от первого класса до докторской диссертации. Можем ли мы претворить в жизнь нечто подобное? Ответ прост: мы обязаны это начать делать уже сегодня. Здесь не надо врать самим себе: у нас нет ресурса и возможностей быть АИ лидером региона, но мы сильны в своей адаптивности и умении превращать сложные и дорогие процессы в более простые и дешевые. Собственно, дроновая война – лучший пример того, как это работает. Что для этого нужно? Прежде всего поставить задачу. Потом понять, как изменить (адаптировать) систему. Но именно здесь есть наша главная проблема. И она даже не в демографии, а в нежелании преодолеть глобальный управленческий кризис. К сожалению или к счастью, но мы можем уже констатировать: образовательная модель 19 века, которая лежит в основе нашего (шире всего европейского образования), несмотря на важные новации в виде инклюзивности, мобильности и т.д., де-факто, умирает. К счастью, великие ретроградные системы не умирают быстро. А образование, между прочим, одна из самых ретроградных систем и в этом ее огромное преимущество. Но сейчас искусственный интеллект ускоряет процесс этих изменений и нам важно успеть выпрыгнуть в этот поезд. Наша нынешняя проблема, помимо всего прочего, состоит в том, что наше отношение к искусственному интеллекту сводится исключительно к ИИ как источнику плагиата, а не как к экосистеме, где плагиат является просто частью процесса (как выработка мусора).

Одним словом, у нас есть шанс не просто войти в этот процесс, но и создать бизнес-систему, которую можно экспортировать. Пока у нас есть шанс находиться среди пионеров. Или же и дальше продолжить безрезультатную борьбу с плагиатом, которая сводится к тому, что самоуверенные преподаватели говорят: "Я легко отличаю тексты сгенерированные ИИ". А ученик или студент только отвечает: "Ха-ха-ха"