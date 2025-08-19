Силы обороны Украины ударом в ночь на 13 августа уничтожили две российские насосные станции нефтепровода "Дружба". Они расположены на производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Брянской области РФ. Также на днях подразделения беспилотных систем Вооруженных Сил Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области. Как сообщает Генштаб ВСУ на странице Facebook, в результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" полностью остановлена.

Теперь "Дружба" никуда не уходит. И венгры поджали хвосты — на чем же сидели и чаберяли ножками Орбан и Сиярто.

Если уж наша судьба быть стальным дикобразом, он должен наносить смертельные укусы.