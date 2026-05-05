Почему Путину так важен парад

Впервые за долгое время российский президент позвонил по телефону американскому коллеге, кажется, с одной-единственной целью: создать возможности для безопасного проведения парада 9 мая, пишет Виталий Портников для Hromada.us.

Этот день уже давно стал главной датой путинской идеологии – настолько главной, что победа во Второй Мировой войне в современной России превратилась в отвратительное "победобесие". Конечно, поругание этой даты началось еще в советские времена, когда из истории войны вычеркивали события и периоды, а солдатскую правду подменяли мемуарами маршалов и политруков. Однако во времена Путина, когда участников войны практически и не осталось, когда даже дети войны приближаются к 90 годам, из победы во Второй Мировой сделали удобный инструмент для оправдания агрессии и преступлений чекистского государства. И потому Путину так важно, чтобы парад состоялся. Ведь что кроме этого парада объединяет современных россиян? Все остальные даты праздничного календаря давно превратились в анахронизмы. Даже формально главный "национальный праздник" – День России – отмечают в знак принятия съездом народных депутатов Российской Федерации декларации о суверенитете от Советского Союза. И, конечно, никто в современной России, до краев переполненной ностальгией по СССР, не может объяснить, что же они там в этот день празднуют.

Но с парадом на 9 мая этого года тоже как-то не очень получается. То, что украинские дроны и ракеты могут долететь до Москвы, для Путина очевидно. Его параноидальная зацикленность на собственной безопасности также хорошо известна, вспомним хотя бы длинный белый стол времен коронавируса, за которым Путин принимал своих гостей или недели карантина, которую вынуждены были проходить российские чиновники прежде чем встретиться с испуганным пандемией президентом. И потому Путину не хочется стоять на трибуне и ждать сообщения о воздушной тревоге.

Парад и так уже значительно сократили. На нем не будет военной техники – и в Кремле даже не скрывают, что опасаются возможных украинских ударов. Не будет и курсантов военных академий и училищ, традиционно являвшихся участниками парада. Даже непонятно, будет ли сам Путин. Но ему очень хотелось бы продемонстрировать, что парад состоится при любых условиях и при участии верховного главнокомандующего.

В прошлом году Кремль организовывал приезд руководителей стран Центральной Азии, фактически пытался превратить их в "живой щит" для Путина. В этом году информации о том, кто собирается в Москву, пока не появлялось. Единственный политик из Евросоюза, который выразил готовность прибыть в Москву – премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Но пока неизвестно, как он попадет в российскую столицу после того, как целый ряд стран уже сообщил, что откажет его самолету в возможности воспользоваться своим воздушным пространством, если словацкий руководитель соберется на парад. И к тому же хочет ли сам Путин разговаривать с Фицо после того, как тот провел теплый разговор с Зеленским и подчеркнул, что не может быть никакого мирного соглашения без Украины.

Остается звонок к Трампу. Однако и здесь все не так просто. Американский президент не хочет слышать о российском содействии в своих переговорах с Ираном и не может просто так предложить Украине не стрелять по России тогда, когда продолжаются регулярные смертельные российские атаки. Путин должен предложить что-нибудь, что выглядело бы как компромисс. По крайней мере, как компромисс в глазах Трампа.

Парадокс ситуации в том, что Путин не хочет искать компромиссов. Он хочет просто безопасно провести парад – и 10 мая продолжить войну, уже не привязанную к важным для него датам. Главный вопрос здесь – зачем все это Украине.