Изменение мирового порядка: что должен сделать Зеленский

Победа Трампа на президентских выборах была очень четким сигналом о том, что старый мир закончился. Это ведь не столько победа самого Трампа, как победа этого консервативного курса, который требовала Америка. перед лицом еще одного полюса зародившегося мира.

В начале 90-х годов известный философ Фрэнсис Фукуяма писал о том, что наступил конец света, конец истории, потому что либеральный капитализм, глобализация, признание прав людей, меньшинств и т.д. победила во всем мире.

И вот с 1991 года, когда пала советская империя, до настоящего времени Америка была единственным полюсом мира. Но уже лет 15 за счет американских инвестиций, за счет созданных Америкой специальных глобальных систем управления свободной торговлей и других механизмов вторым полюсом мира стал Китай. Если в 90-е годы его вес ВВП к мировому ВВП составлял 2%, то сейчас 20%. Напомню, в Америке 25%.

Победа Трампа стала осознанием, что мир стал двухполярным и Америка должна с этим что-то делать. Прежде всего они проанализировали, почему Китай вышел на такое место и поняли, что это свободная торговля. Для этого фактически свободная торговля была свернута. И началась старая империалистическая политика тарифов: кто с нами, тот торгует по низким тарифам, кто против нас, тот торгует по более высоким тарифам.

Следующий этап – борьба за ресурсы. Вся планета Земля фактически разделена была в 1990-х годах между находившимися в советском блоке странами, в том числе и Китай определенное время, и теми, кто был в американском блоке. Сейчас все советские недокраины стали колониями Китая, в том числе и Россия, как и все бывшие советские сателлиты Африки, Латинской Америки и т.д. Поэтому Соединенные Штаты борются против своего геополитического противника путем попыток захватить больше ресурсов.

Гренландия, заявления о Канаде, соглашение о ресурсах Украины – это все из этой оперы, идет борьба за распределение ресурсов между двумя сверхдержавами.

И наконец последнее – это игра мышцами. Есть такая ловушка Фукидида, описывающая теорию, согласно которой, когда позиции великого государства как гегемона угрожает новое государство, существует значительная вероятность войны между двумя государствами. Так вот, сегодня началась гонка вооружений, которая выгодна определенным дельцам, определенным политикам. И понятно, что Америка кичится тем, как она прокачивает свою военную силу.

Все, что мы слышали в Давосе от Трампа, если отбросить его эксцентрические изречения, присущие именно такому стилю шоумена, это подготовка к выборам в США, которые будут этой осенью, и это глобальные процессы вновь двухполярного мира.

Что мы услышали из выступления премьер-министра Канады Марка Карни. Он первым ощутил опасность изменения мирового порядка. Оказалось, что нормальный мир, в котором есть сила права, а не право силы, это не нормальное состояние, а лишь короткая передышка. Такая передышка была перед Первой мировой, перед Второй мировой. Но в целом, к сожалению, наша цивилизация в мире постоянно находится в состоянии именно империалистического противостояния двух-трех, иногда больше полюсов.

Что делать нам, Украине, которая находится вообще на самой границе между этими цивилизациями? Мы должны приспособиться к тому, что этот мир стал прагматичным, нет гарантий, нет стабильных союзов или даже соглашений. Есть только возможности. И эти возможности светят только тем, кто сам имеет свой план защиты и развития своей страны. Мы не должны думать, что кто-нибудь за нас напишет наш план развития. Мы должны стать прагматическими, сильными и эффективными.

Канада после тарифов Трампа потеряла 13 млрд. долларов торгового оборота. Но уже через год они вышли на +18, заключив соответствующие соглашения с Китаем, с арабским миром, с другими странами. То есть там говорят не мифами и хотелками, а отчитываются о конкретных делах. Почему премьер-министр Канады был так уверен в себе и сказал блестящую речь? Не потому, что он сказал прекрасные слова, а потому, что основой слов является реалистичный результат годовой работы, когда он сумел выиграть тарифную войну из США. И после этого он может говорить лидером. А у нас, к сожалению, ставка делается на слова, на шоу, на видосы, на личное эго.

Мы должны начать с холодного анализа и сказать: "Пока мы не готовы к этому новому, циническому империалистическому миру двух супердержав. До тех пор пока мы не научимся делать, а не обещать, строить, а не снимать видосы, объединяться, а не делать всех вокруг врагами, до тех пор в Украине будут проблемы в этом новом мире".

Мы сейчас находимся в очень слабой позиции, особенно учитывая дискуссию по Гренландии. Отдельно надо сказать, что Дания - это страна, которая больше всего помогает Украине, учитывая количество средств относительно населения этой страны, за что безусловно благодарим их.

Американцы в Давосе прямым текстом нашей делегации по условиям мира говорят: "Мы готовы подписать с вами соглашение о процветании Украины, а также мы готовы заставить пути подписать соглашение, если вы заявите в Давосе как минимум о том, что вы поддерживаете позицию Америки по Гренландии".

Разумным решением будет не принимать такое требование. Европейский Союз, который является единственным, по сути, источником финансирования нашей обороны, потому что Соединенные Штаты теперь продают нам оружие за средства ЕС. Поэтому мы не можем занять антиевропейскую позицию и не можем занять антиамериканскую позицию, потому что одно означает отсутствие денег, другое означает отсутствие, например, ракет противовоздушной обороны.

Следовательно, нам желательно избежать такой постановки вопроса и навязать свое видение развития событий. Ну как это можно

сделать? Если Трамп говорит о том, что Гренландия ему нужна для того, чтобы защищать западный мир от потенциального нападения россии. Мы могли бы занять очень логичную позицию: перед тем, как защищать западный мир от возможного нападения России, давайте защитим западный мир от нападения, который сейчас у нас на глазах происходит прямо на территории Украины. Давайте всем западным миром сейчас заставим агрессора заплатить максимальную цену за нападение на Украину.

И после этого никакого другого потенциального нападения ни от России, ни от Ирана, ни от Северной Кореи, ни от какой-то еще глупой диктаторской страны, вероятность намного уменьшится. Это нормальный вариант ответа, чтобы не становиться ни на одну, ни на другую сторону, которая для нас очень опасна. Мы можем пожелать президенту только удачи в том, чтобы он смог проскочить между Скиллой и Харибдой, которую нам предлагает история.

Еще раз нам нужно научиться формулировать свой план. Тогда мы не будем в "меню". Мы сегодня просто смотримся как младший партнер по вызову. И вот это самое опасно для всей этой истории.

Относительно идеи Дональда Трампа создать Совет мира. Я думаю, что это американский миллиард деревьев и все остальные фантазии нашего президента только в американском исполнении. Никакой обязательности вхождения туда для Украины не видит ни Трамп, ни кто-либо другой. Страны, имеющие лишние деньги, лишнее время и не так много проблем с войной, туда входят. Если Зеленский скажет, что мы сейчас столь озабочены противостоянием и агрессией России и пока они находятся на нашей территории, мы с ними не сядем на 1 га даже под названием Совет мира. Я думаю, его поймут все и даже Трампы.

Президент должен публично выйти и сказать: "Уважаемые украинцы, в ходе этой войны мы выходили из Марьинки, из Северодонецка, из Временного Яра, из Бахмута, из многих других городов без референдума, потому что так требовала война, так требовали сохранения жизней наших героических солдат. решение"…

На самом деле, я не знаю, что видит или не видит президент Зеленский. Но он должен заявить, что берет ответственность на себя, потому что Конституция предусматривает, что президент подписывает межгосударственное соглашение, в том числе и такое, но без сдачи украинской территории, а только вывод войск. А парламент утверждает межгосударственные соглашения согласно Конституции. И если это приводит к прекращению войны и гарантии США, например, на 50 лет, то я, как ответственный глава государства, помнящий, что президентство – это не только слава, но еще и горькая ответственность, это сделаю. Тогда я был бы тогда на стороне президента. Но мы снова услышим что угодно из репертуара несокрушимости и мощи, которая не приведет ни к чему, кроме того, что Трамп скажет, что Украина тормозит мирный процесс.