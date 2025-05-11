История известнейшего снимка в мире

Легендарные вещи в жизни порой появляются – случайно. Именно так произошло с самой известной фотографией в мире – зеленым холмом под голубым небом, ставшим стандартной заставкой Windows XP.

Всё началось в январе 1996 года. Фотограф Чарльз О'Риер ехал на встречу с девушкой. К тому времени он уже имел значительный опыт в фотографии. За его плечами были десятки лет работы, в том числе для журнала National Geographic.

Проезжая по живописной местности округа Сонома в штате Калифорния, его внимание привлек идеальный пейзаж: ярко-зеленый холм после дождей, мягкое светлое небо с облаками и никаких признаков цивилизации. Это была настоящая цифровая нирвана. Чарльз остановился, достал свою камеру Mamiya RZ67, сделал несколько кадров и поехал дальше, даже не догадываясь, что только что создал снимок, который увидит весь мир.

Через несколько дней он скачал фото на стоковый сайт Corbis, принадлежавший Биллу Гейтсу. Снимок получил название Bliss – в переводе "блаженство". И О'Риер о нем забыл.

Прошло четыре года. На календаре – 2000й. Компания Microsoft готовит новую операционную систему – Windows XP. Разработчики хотели вдохнуть в свой продукт дух надежды, лёгкости и цифрового оптимизма. Им нужен был идеальный фон для рабочего стола – спокойный, приятный для глаза, незабываемый.

Они нашли Bliss и связались с Чарльзом. Начались переговоры. Microsoft хотела не просто приобрести права на фотографию – компания планировала выкупить ее полностью и навсегда.

Соглашение оказалось настолько большим, что О'Риеру пришлось лично доставить оригинал снимка в штаб-квартиру, поскольку FedEx отказалась брать на себя такую ответственность.

Кроме того, Чарльз подписал суровое соглашение о неразглашении (NDA), поэтому точную сумму соглашения он не может раскрыть до сих пор. По оценкам экспертов, стоимость прав могла достигать миллиона долларов.

С выходом Windows XP в 2001 году Bliss стал базовой заставкой на миллиарде компьютеров по всему миру. Эта фотография – первое, что видели миллионы пользователей ежедневно, включая компьютер.

Это был не просто снимок. Это – символ эпохи. Простое, но мощное изображение стало визуальным синонимом компьютера, интернета и началом для целого поколения.

Получив гонорар, Чарльз ушел на "золотую калифорнийскую пенсию". Он продолжал фотографировать природу и виноградники, с улыбкой вспоминая, как одно удачно сделанное фото изменило его жизнь. Его работу сравнивают с Моной Лизой цифровой эпохи. Только вместо загадочной улыбки – холм и небо…