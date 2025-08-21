Дожди, грозы и сильные ливни: прогноз погоды в Украине

Завтра в Украину прискачет активный циклон средиземноморского происхождения. Карта сверху.

Он обусловит дожди, грозы, иногда даже сильные ливни и шквалистое усиление ветра в западных, северных и большинстве центральных областей (кроме Днепра с районами).

На востоке и юге сохранится сухая погода (разве что в Одесской области вероятны локальные грозовые дожди).

Ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый, осторожно!

Температура воздуха в течение дня 22 августа окажется крайне контрастной.

На западе прохладно, +17+21 градус

На севере +21+24 градуса

На востоке +30+34 градуса

На юге +29+32 градуса

В центральной части +29+32, в Винницкой области около +25 градусов.

В Киеве завтра, в пятницу, ожидается дождь, гроза и понижение температуры воздуха до +22 градусов.

На День Независимости в большинстве областей Украины - сухо, солнечно и умеренно тепло (жара пойдет), предполагается +21+26 градусов, только в западных областях 24 августа местами пройдут дожди и будет свеженько, особенно ночью и утром, лишь +8+12 градусов, а днем +16+20 градусов.

Характерная синоптическая деталь 24 августа - сильный ветер северо-западного происхождения, пусть принесет хорошие изменения)

А завтра берите зонты, кто будет из зоны циклона, а на востоке, в центре и на юге защищайтесь от чрезмерной жары.

Украина - большая, погода разная, пестрая, однако как раз в день Независимости температурные контрасты уйдут, будем дышать легко, с ветерком и в унисон)