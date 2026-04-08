Іранський приклад Трампа для Путіна

Війна Путіна проти України та війна Трампа проти Ірану тісно пов’язані між собою безліччю причин та непередбачуваних наслідків для всього світу.

Згадаймо, як Трамп шантажував Україну, вимагаючи, щоб Україна погодилася на приховану капітуляцію перед Росією. Згадаймо, як Трамп різко образився на країни Європи, які відмовилися підтримувати іранську авантюру США і продовжували підтримувати Україну, Трамп погрожував розірвати на шматки НАТО і заодно Європу, перетворивши її на копію "орбанівської" Угорщини (подвійне управління Путіна і Трампа).

Нарешті, ще кілька днів тому Трамп був готовий перетворити на пил іранську цивілізацію, застосувавши проти неї всю американську міць і свою злобу.

І ось зараз – все. Трамп пішов на перемир'я з Іраном, який він так ненавидить. Світ відійшов від краю світової війни.

Трамп, який до останньої хвилини погрожував Ірану смертними карами, що більше підходить для риторики іранських аятол, ніж для цивілізованого президента США, відмовився від свого наміру стерти з лиця землі Іран. Можливо, це ненадовго, поки Трамп не знайшов собі нового ворога, але дуже символічно.

Якщо Трампу та Ізраїлю вдасться укласти тимчасове перемир'я з Іраном, то путінській Росії теж не буде соромно укласти перемир'я з Україною, відмовившись від своїх подальших планів. А у Трампа з'являється шанс повернутися до своєї місії одночасно посередника і арбітра у російсько-українській війні.