Новая служба Jet2.com объединяет Эдинбург с горнолыжными курортами Северной Италии.

Начиная с февраля 2026 года новый прямой рейс, который выполняет Jet2.com, будет курсировать еженедельно между Эдинбургом и Вероной в течение зимних сезонов 2025/26 и 2026/27 годов. Рейс по субботам обеспечивает беспересадочный доступ к альпийскому региону Северной Италии в период, когда спрос на горнолыжный туризм традиционно достигает пика. Это единственный прямой зимний рейс, соединяющий Эдинбург с Вероной, что делает путешествие более удобным для путешественников, позволяя избежать пересадок и переполненных аэропортов.

Ранние рейсы означают, что путешественники могут заменить очереди в аэропорту лыжными ботинками уже до обеда, избегая задержек из-за пересадок и сразу переходя к своим зимним планам. Запуск рейса незадолго до Зимних Олимпийских игр 2026 также делает его частью растущей зимней сети из Эдинбурга, которая включает несколько европейских альпийских направлений. Добавление Вероны к расписанию обеспечивает путешественникам более легкий доступ к региону Доломитовых Альп в Италии, с меньшим количеством задержек и более предполагаемым временем прибытия во время активного периода лыжного сезона.

Мы наблюдаем постоянный спрос от лыжников и сноубордистов, которые стремятся забронировать лучшие места для этого и следующего зимнего сезона, и наши лыжные рейсы продаются очень хорошо. мы предоставляем лыжникам доступ к лучшим горнолыжным курортам по всей Европе, и мы знаем, что наши новые лыжные рейсы в Верону из аэропорта Эдинбурга вместе с уже имеющимися станут большим хитом среди любителей зимних видов спорта". – Стив Хиппи, генеральный директор Jet2.com и Jet2holidays

С Вероны путешественники могут добраться до Мадонна-ди-Кампильо, горного поселка, расположенного в Доломитах Бренты, где тихие леса граничат с лыжными трассами, пригодными как для новичков, так и для опытных лыжников. Поселок кажется уютным скоплением улочек, которые можно пройти в считанные минуты. Недалеко расположена долина Валь-ди-Фасса в Трентино, где лыжники могут передвигаться между городками посредством сети подъемников, соединяющих сотни километров заснеженных трасс. Каждая трасса ощущается как новый маршрут через горы, объединенный в огромную заснеженную игровую площадку.

Еще одно место неподалеку – Кортина-д'Ампеццо, где лыжники мчатся мимо зубчатых горных скал, а старинные подъемники сочетаются с живописными альпийскими видами, похожими на открытки. Этот курорт имеет давнюю историю международных соревнований. В короткую поездку от Вероны расположен Монте-Бальдо, где тихие холмы встречаются с зимним холодом. Он предлагает виды на озеро Гарда, канатную дорогу из Мальчезине и пологие склоны, не отпугивающие новичков. Прекрасный выбор для спокойных дней на снегу или семейного отдыха.

Монте-Бальдо предлагает виды на озеро Гарда. Источник: unsplash

Новая служба упрощает зимние путешествия для шотландских пассажиров, которые раньше полагались на более длинные маршруты с несколькими пересадками, чтобы добраться до горнолыжных курортов Италии. Благодаря сокращению общего времени путешествия и улучшению расписания этот рейс также создает больше возможностей для коротких выходных и планирования отпусков. Путешественники теперь имеют лучший доступ к части Альп, часто обходят вниманием в пользу известных курортов во Франции и Австрии.