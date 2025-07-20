Лучшие бранчи в Амстердаме: Топ-10 мест для бранча в городе

Амстердам известен своими живописными каналами, уютными кафе и гастрономическим предложением. Если вы ищете лучшие места для бранча в городе, вы попали по адресу. В этой статье мы рассматриваем топ-10 бранчей в Амстердаме, где вы сможете насладиться вкусным завтраком и отличным обслуживанием. Начните свой день правильно с нашим гидом по самым лучшим местам для бранча в Амстердаме.

Bakers & Roasters

Bakers & Roasters – одно из лучших мест для бранча в Амстердаме. Расположенный на границе районов Де Пипет и Де Пайде, это популярное место как для местных, так и для туристов.

Популярные блюда в Bakers & Roasters включают блины из гуакамоле и стейк из авокадо. Также стоит упомянуть выпечку, в том числе свежеиспеченные круасаны и хлеб.

Bakers&Roasters предлагает разнообразные завтраки. Популярные блюда включают в себя:

American Breakfast – американский завтрак с яичницей, грибами, беконом, колбасками, жареными помидорами и кукурузным тостом;

с яичницей, грибами, беконом, колбасками, жареными помидорами и кукурузным тостом; Pancakes – блинчики со свежими фруктами, тертым кокосом, кленовым сиропом и шоколадной стружкой;

– блинчики со свежими фруктами, тертым кокосом, кленовым сиропом и шоколадной стружкой; Smoothie Bowl – блюдо из сезонных фруктов, ягод, кунжута и гранолы.

В Bakers & Roasters вы можете насладиться первоклассным завтраком с широким выбором блюд. Средний чек на одного человека составляет примерно 20–25 евро.

Адрес: Jacob van Lennepkade 157, 1054 ZJ Амстердам, Нидерланды.

Вебсайт: https://www.bakersandroasters.com/

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,6 (из 5) на Google.

Bakers & Roasters в Амстердаме – лучший бранч на любой вкус.

Upstairs Pancakes

Upstairs Pancakes – очаровательный ресторан и одно из лучших мест для бранча в центре Амстердама. Ресторан известен своими необычными завтраками и разнообразными вариантами блинов на любой вкус, включая вегетарианские.

Известные блины Амстердама. Источник: Pixabay

Одна из главных особенностей заведения – расположение на втором этаже, откуда открывается вид на каналы Амстердама и живописную площадь.

Upstairs Pancakes славится традиционными голландскими блинами – поффертьес, а также американскими блинами, которые готовятся из свежих ингредиентов без добавления искусственных ароматизаторов и красителей.

Популярные завтраки в Upstairs Pancakes включают:

Stacks of Fluffy Pancakes – рыхлые американские блины с мягкими ломтиками апельсина и медовым соусом;

Fluffy Pancakes – рыхлые американские блины с мягкими ломтиками апельсина и медовым соусом; Savory Saumon Pancakes – блины с копченым лососем, сливочным сыром и зеленым луком;

– блины с копченым лососем, сливочным сыром и зеленым луком; Poffertjes – традиционные голландские блины, поданные с порцией сладкого масла и сахарной пудрой.

Средний чек на одного человека составляет примерно 15–20 евро в зависимости от выбора блюд.

Адрес: Grimburgwal 2, 1012 GA Amsterdam, Нидерланды.

Вебсайт: https://upstairspannenkoeken.nl/

Часы работы: ежедневно с 12:00 до 18:00

. Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,6 (из 5) на Google.

Upstairs Pancakes – прекрасное место для бранча в Амстердаме и один из лучших завтраков в городе.

Pluk

Pluk – уютный магазин завтраков в Амстердаме, известный своими вкусными и стильными местами для бранча. Она предлагает широкий выбор блюд, включая смузи, блины, гранола, фрукты и йогурт.

Особенность Pluk – идеальное сочетание кулинарных вкусов и дизайна. Интерьер заведения оформлен в ярком и стильном стиле, а меню предлагает гастрономические деликатесы с хорошей подачей каждого блюда.

Пять популярных завтраков в Pluk включают в себя:

Тост из авокадо;

Французский тост с медом и фруктами;

Боул с гранолой, йогуртом и фруктами;

Смузи "Зеленый чудес";

Блинчики с медом и сиропом.

Средний чек в зависимости от выбранных блюд составляет от 10 до 20 евро на человека.

Адрес: Reestraat 19, 1016 Д. Амстердам.

Вебсайт: https://www.pluk-amsterdam.com/

Часы работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 18:30.

Рейтинг: ⭐ 3,5 (из 5) на TripAdvisor.

Pluk – лучшее место для бранча в Амстердаме. Оно очень популярно среди туристов и местных. У заведения высокий рейтинг на популярных гастрономических порталах. В Pluk вы можете насладиться красивым дизайном интерьера и вкусными блюдами, сочетающими здоровые и свежие ингредиенты.

Vinnies

Vinnies – одно из прекрасных мест для бранча в Амстердаме, которое предлагает уютную и дружескую атмосферу, а также здоровую и вкусную еду. Некоторые особенности, которые делают Vinnies уникальным местом в городе:

Лучший бранч в Амстердаме. Источник: Pixabay

использование свежих и натуральных продуктов с акцентом на здоровое питание;

Наличие вегетарианских, веганских и безглютеновых блюд по выбору;

Весьма уютная и неформальная атмосфера.

Меню Vinnies включает в себя широкий выбор американских и европейских блюд, среди которых:

бекон и яйца;

Круасаны с сыром;

Фритта с овощами.

А также более легкие и здоровые завтраки, включая мюсли, йогурт и блюда из яиц.

Средний чек в кафе составляет примерно 15 евро на человека.

Адреса:

Scheldestraat 45, 1078 GG Amsterdam, Нидерланды

Haarlemmerstraat 46 HS, 1013 ES Amsterdam, Нидерланды

Вебсайт: https://vinnieshomepage.com/

Часы работы Vinnies на Scheldestraat:

Понедельник-пятница: 08:00–17:00;

Суббота-воскресенье: 09:00–17:00. Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на Google.

Vinnies – место, рекомендованное как туристами, так и местными жителями Амстердама. Благодаря качественному обслуживанию и отличному меню, Vinnies стал одним из самых популярных мест, где можно провести приятный и вкусный местный бранч в Амстердаме в неформальной атмосфере.

Scandinavian Embassy

Scandinavian Embassy – уютное заведение с нордическим комфортом, которое можно смело назвать одним из лучших мест для бранча в Амстердаме. Здесь вы можете насладиться подлинными северными блюдами и традиционными завтраками.

Заведение известно органическими продуктами и акцентом на сезонность и поддержку местных поставщиков.

Scandinavian Embassy специализируется на скандинавской кухне. Самые популярные завтраки, которые можно попробовать в кафе:

Skandi Breakfast – яичница, фета, овощи, хумус, авокадо, тост, свежевыжатый апельсиновый сок;

– яичница, фета, овощи, хумус, авокадо, тост, свежевыжатый апельсиновый сок; Finnish Breakfast – медовый йогурт с клубникой, тертый кокос, гранола с орехами, хлеб с маслом, джемом и сыром;

– медовый йогурт с клубникой, тертый кокос, гранола с орехами, хлеб с маслом, джемом и сыром; Danish Breakfast – датский ржаной хлеб, свинина, домашний омлет с беконом и овощами, тост с копченым лососем, фруктовый салат и свежевыжатый апельсиновый сок.

Обязательно попробуйте норвежские вафли, сэндвичи со свежим лососем и, конечно, изысканный кофе в этом кафе.

Scandinavian Embassy расположена в удобном и доступном месте в центре Амстердама, вблизи туристических достопримечательностей и транспортных маршрутов.

Адрес: Sarphatipark 34, 1072 PB Amsterdam.

Вебсайт: https://scandinavianembassy.nl/

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,4 (из 5) на Google.

Scandinavian Embassy – одно из самых популярных мест для завтрака не только среди туристов, но и среди местных. Здесь вы можете насладиться аутентичной скандинавской кухней, органическими продуктами и уютной нордической атмосферой. Scandinavian Embassy это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Амстердам.

The Corner Bakery

The Corner Bakery – уютное и стильное место для бранча в Амстердаме. The Corner Bakery известна своими разнообразными меню завтраков и обедов с современным стилем и сочетанием здоровых и свежих ингредиентов.

Поздний завтрак в Амстердаме. Источник: Pixabay

The Corner Bakery в Амстердаме – популярное кафе, специализирующееся на свежей выпечке и американской кухне. Вот некоторые из самых популярных завтраков, которые стоит попробовать:

Croissant with Cheese and Ham – круассан с сыром и ветчиной, фруктовый салат и капучино;

и ветчиной, фруктовый салат и капучино; American Pancakes – американские блины с кленовым сиропом, маслом, свежими ягодами и кофе латте;

блины с кленовым сиропом, маслом, свежими ягодами и кофе латте; Yogurt with Granola and Fresh Fruit – йогурт с гранолой и свежими фруктами, мюсли с миндальным вкусом и кофе американо.

Побалуйте себя вкусным домашним завтраком.

The Corner Bakery расположена в центре Амстердама, в пешей доступности от достопримечательностей, таких как Королевский дворец и Национальный музей.

Адрес: Johannes Vermeerstraat 40, 1071 DT Амстердам.

Вебсайт: https://cornerbakeryamsterdam.com/

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor.

The Corner Bakery – популярное место для бранча, которое предлагает разнообразные блюда и стильный интерьер, что создает приятную атмосферу для гостей. The Corner Bakery это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Амстердам.

Buffet van Odette

Buffet van Odette – уютное кафе, которое можно смело назвать одним из самых лучших мест для бранча в Амстердаме. Заведение известно своим уютным интерьером и вкусными блюдами из сезонных ингредиентов.

В меню Buffet van Odette вы найдете разнообразные завтраки и обеды, приготовленные из самых свежих и натуральных продуктов.

Завтраки включают:

Круасаны;

Сэндвичи;

Омлеты и блины.

Обязательно попробуйте греческий йогурт с медом, хрустящие бутерброды с сыром гауда и копченой курицей – невероятное угощение утром.

Обеды предлагают овощные салаты, супы, пасту, рыбные и мясные блюда.

Кафе расположено в волшебном районе Иордан, в пешей доступности от популярных туристических достопримечательностей, таких как Дом Анны Франк и церковь Вестеркерк.

Адрес: Prinsengracht 598, 1017 BM Амстердам.

Вебсайт: http://buffet-amsterdam.nl/

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,1 (из 5) на Google.

Buffet van Odette – одно из лучших мест для бранча в Амстердаме благодаря уютному интерьеру, вкусной кухне и удобному расположению в центре города.

Little Collins

Little Collins – уютное кафе в Амстердаме, считающееся одним из лучших мест для бранча в городе. Здесь вы найдете разнообразные блюда, от традиционных завтраков, таких как йогурт и вафли, до более сытных блюд, таких как сэндвичи из авокадо, тосты с грибами и яйца-пашот.

Классический бранч. Источник: Pixabay

Кафе известно своим стильным интерьером и качественной кухней. Меню Little Collins содержит блюда из местных продуктов, сочетающих здоровье и вкус.

Кафе расположено на одной из самых популярных улиц Амстердама, вблизи туристических достопримечательностей, таких как Королевский дворец и площадь Дам.

Адрес: Eerste Sweelinckstraat 19F, 1073 CL Amsterdam.

Вебсайт: https://littlecollins.nl/

Часы работы: понедельник-пятница с 7:30 до 16:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.

Little Collins – красивый бранч в Амстердаме благодаря стильному интерьеру, удобному расположению и вкусной еде.

CT Coffee & Coconuts

CT Coffee & Coconuts – уникальное и одно из лучших мест для бранча в Амстердаме. Здесь можно насладиться оригинальными и вкусными блюдами, приготовленными из экзотических продуктов в сочетании с традиционными завтраками.

Кафе расположено в старом здании, где раньше был кинотеатр, в районе Де Папе в Амстердаме. Интерьер украшен кокосовыми пальмами, драпировкой из соломенной крыши и яркими цветами, создающими прекрасную тропическую атмосферу.

В меню CT Coffee & Coconuts вы найдете традиционные завтраки, такие как:

Тост с авокадо и яйцами;

Классический омлет с тостом и тертой морковью;

Йогурт с гранолой, сезонными ягодами и медом.

А также экзотические блюда, такие как:

Кокосовые блины;

Турецкие яйца с фетой;

Легкий овощной завтрак с зеленым соком, кукурузными блинчиками с кокосовым молочным соусом и ананасовым тостом из авокадо.

Кафе также предлагает свежие соки, коктейли и кофейные напитки.

Адрес: Ceintuurbaan 282-284, 1072 GK Amsterdam

. Вебсайт: https://www.coffeeandcoconuts.com/

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 21:00.

Рейтинг: ⭐ 4 (из 5) на TripAdvisor. ⭐ 4,3 (из 5) на Google.

Если вы ищете лучший бранч в Амстердаме, CT Coffee & Coconuts – отличный выбор, который порадует вас атмосферой, едой и обслуживанием.

Staring at Jacob

Staring at Jacob – хорошее место для бранча в Амстердаме. Здесь вы насладитесь богатым меню завтраков и бранчей, приготовленных из качественных продуктов и сочетанием разнообразных вкусов.

Вкусный бранч в Амстердаме. Источник: Pixabay

Кафе расположено в живописном районе Де Баарсьес в Амстердаме, где вы можете почувствовать дыхание города. Интерьер Staring at Jacob уютный, стильный и создает приятную атмосферу для посетителей.

Меню Staring at Jacob включает в себя блюда, такие как:

Овсянка с бананом и медом;

Американский тост с грибами и авокадо;

Сковородные завтраки с яйцами и овощами.

А также безглютеновые варианты, такие как рисовые рулеты, манты и лепешки. Также можно заказать фруктовые и овощные фреши, кофе, чай и другие напитки.

Кафе производит собственную линейку специальных продуктов, и вы можете приобрести свежую выпечку и другие вкусности для домашнего использования.

Адрес: Jacob Van Lennepstraat 215, 1053 JE Амстердам.

Вебсайт: https://staringatjacob.nl/

Часы работы: среда-пятница с 9:00 до 16:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 17:00.

Рейтинг: ⭐ 4,5 (из 5) на TripAdvisor.

Staring at Jacob – отличный выбор для тех, кто ищет лучший бранч в Амстердаме. Здесь можно заказать вкусные и сытные завтраки и напитки и насладиться уютной атмосферой и стильным интерьером.

Амстердам предлагает богатый выбор отличных мест для бранча. Мы рассмотрели 10 лучших заведений, предлагающих разнообразное меню и уютную атмосферу. Среди них вы найдете кафе с традиционными и экзотическими завтраками, профессиональной выпечкой, свежими соками и кофе. Независимо от того, какое место вы выберете, вы найдете отличные варианты бранча в Амстердаме.