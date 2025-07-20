За что Путин хочет отомстить Зеленскому, или За что воюют украинцы

Когда я вижу в западных медиа тексты о том, что "украинцы потеряли веру в Зеленского" и поэтому нашу страну ожидает невероятное поражение, я практически не сомневаюсь, что их пишут именно те люди, которые "поверили" в Зеленского в первые недели большой войны и никогда не интересовались Украиной как таковой. Поэтому они не способны понять, что настоящие проблемы начнутся тогда, когда украинцы потеряют веру в Украину и ее необходимость им и их детям – конечно, я говорю о тех украинцах, для которых это имеет значение.

Со многими так называемыми российскими либералами дискуссии по поводу того, на кого напал Путин, я веду с первых дней великой войны. Для них все однозначно – Путин напал на молодого и популярного Зеленского из зависти. Украина для этих людей – просто более "демократичная" версия России, в которой какие-то сумасшедшие иногда говорят на непонятном языке. Ну и Путин хочет прибрать эту версию в руки и отомстить Зеленскому.

Действительно, наши государственные институты также способствовали этому отождествлению человека с государством и в первые месяцы войны я вынужден был множество раз отвечать на вопрос, считаю ли я, что выступления Зеленского в парламентах и создали желание помочь. И я множество раз объяснял, что если бы не было военного сопротивления и Бучи, эти выступления – кто бы их ни читал – ни на что бы не повлияли от слова вообще. Но мне упорно не хотели верить: бывшие советские люди и их потомки зациклены на фигуре вождя. И не понимают, что нельзя делать государство и нацию заложниками чьей-либо внутренней или внешней популярности.

Ведь британцы воевали не за Черчилля, а за свободу Британии – и благополучно лишились своего премьера времен войны в первые дни мира. Многие видят в этом черную неблагодарность, а я как раз вижу единственно возможную логику. Потому что глава государства времен войны – просто чиновник, который должен эффективно обеспечить выживание и победу страны. Не меньше, но и не больше. А после войны мы имеем право идти дальше и с другими людьми. Мы должны заботиться о стране, а не о нем.

А может ли быть иначе, когда победу одерживают ради главы и его популярности и он использует эту победу с собственными политическими целями?

Конечно же, может и мы знаем фамилию такого победителя. Это генералиссимус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.