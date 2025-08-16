БлогПолітика
Чи є у нас опція відмовитися від мирного ультиматуму Трампа?
Ситуація змінюється вкрай динамічно. На жаль, поки хороших новин небагато.
- Подальші події будуть залежати від позиції Європи. Зеленський говоритиме з Трампом, де-факто, від імені європейців. На цей момент ми маємо дві реакції: Стармер заявив про швидкий мир, Макрон сказав, що треба зібрати коаліцію рішучих. Поки не зрозуміло, яке рішення буде прийнято.
- Рішень може бути два: в тій чи іншій мірі згода з пропозиціями Трампа або відмова в якомусь форматі. Але при цьому, головне питання на яке також нема відповіді, чи збережеться постачання зброї від США в разі нашої відмови. Це ключове питання переговорів. Від цього залежатиме практично все.
- Судячи з усього, частиною угоди має бути зняття санкцій з РФ, що неможливо без ЄС. Точно так само, як і неможливо (так здається зараз) продавати Європі під американським прапором російські вуглеводні. Як буде імплементовуватися ця частина угоди незрозуміло.
- Від нас вимагатимуть вийти з Донецької області в обмін на гарантії безпеки за принципом 5 статті НАТО. Схоже, Путін це погодив, вважаючи, що це Будапештський меморандум-2.
- Поки ми також не маємо реакції америнюканських важковаговиків. Заява Грема була надто обережною. Але за вихідні ситуація точно зміниться. Ми побачимо ряд заяв, але поки неясно якого вони будуть змісту.
- В разі так званого обміну територіями ми навіть не уявляємо собі, як це можна імплементувати юридично. Розмови про референдум взагалі недопустимі. Попри це, ми маємо мати чіткі червоні лінії: не визнання окупованих територій російськими де-юре (напевне, головна вимога Путіна); неможливість заборони на постачання зброї та обмеження нашого ВПК; прийняття закону про російську, як другу державну.
- Можливе підписання угоди відкриває ще одну проблему: фінансування України в поствоєнний період (дотація в районі 65 млрд євро). Хто і як її буде покривати? Окремо, нам напевне варто увʼязувати переговори зі вступом до ЄС.