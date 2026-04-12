Сегодня черный день у вице-президента США Джей Ди Венса и путинского холуя-кормиша Кириенко.

Для MAGA-администрации поражение Орбана – это колоссальный имиджевый провал на европейском треке ставки на электоральный перенос и "правый интернационал".

Для главы кремлевской группы политтехнологов Кириенко – перспектива личной инфляции в путинской иерархии и кризис жанра внешнего влияния на избирательные кампании за пределами РФ. Выборы в Молдове стали первым звоночком, венгерские – уже язвительным провалом.

Да и пальма пророссийского первенства в Европе сейчас передается Роберту Фицо. Пока он остается ведущим антиукраинским провайдером и оппонентом нашего государства. Хотя Фицо гораздо умнее и осторожнее Орбана, поэтому здесь могут случиться просто фантастические кульбиты. Ибо его ждет то же, что и Орбана.