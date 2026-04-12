Сьогодні чорний день у віце-президента США Джей Ді Венса та путінського холуя-викормиша Кирієнка.

Для MAGA-адміністрації поразка Орбана - це колосальний іміджевий провал на європейському треці ставки на електоральний перенос та "правий інтернаціонал".

Для очільника кремлівської групи політтехнологів Кирієнка - перспектива особистої інфляції в путінській ієрархії та криза жанру зовнішнього впливу на виборчі кампанії за межами РФ. Вибори в Молдові стали першим дзвіночком, угорські - вже дошкульним провалом.

Ну і пальма проросійської першості в Європі нині передається Роберту Фіцо. Наразі він залишається провідним антиукраїнським провайдером та опонентом нашої держави. Хоча, Фіцо набагато розумніший та обережніший за Орбана, тому тут можуть статись просто фантастичні кульбіти. Бо його очікує те саме, що і Орбана.