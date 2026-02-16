Чи мінятиме Трамп і Мерц електропроводку в Києві

Незабаром після блекаутів взимку 2022-2023 років. у соцмережах почали закликати до відмови від великих генерацій тепла типу київських ТЕЦ-4, 5 та 6. Але за три роки це не сталося і зима 2025-2026 років. виявилася важкою, як і обіцяли дружно восени суперменеджери. Це, мабуть, єдина обіцянка, яку вони виконали.

Причина не тільки в самих суперменеджерах, афілійованих з ними Міндічах і в кротах у високих кабінетах. Є ще дві причини – економічна та концептуальна.

Економічна причина – проти власники ТЕЦ, з них найвідоміші – Ахметов та Коломойський. Революція Гідності викликала у містах процес переходу на автономне опалення та встановлення електробойлерів з логічним відключенням від гарячої води з ТЕЦ. Але свято втечі з совка тривало недовго і до кінця 2018 р. Верховна Рада заборонила відключатися від гарячої води. Формально не заборонено, але обставлено такими умовами, що робить це реальним. Поступкою революціонерам був дозвіл ставити бойлери без дозволу ЖЕКів або керуючих компаній, що їх змінили. Установка бойлерів до 2018 р. через відключення влітку гарячої води через економію газу через агресію РФ стала настільки масовим явищем, що парламентське лобі Ахметова, Коломойського та інших "королів" тепла виявилося безсилим.

Інтерес "королів" очевидний - масове відключення від гарячої води скорочувало їх доходи. Тому, щоб клієнти не розбігалися, вдалися до адміністративних методів на кшталт СРСР. Вдалися, попри здоровий глузд, оскільки тільки при передачі тепла з ТЕЦ, за оцінками експертів, втрачається 27% його. Зокрема, на Оболонь у Києві гаряча вода подається з ТЕЦ-5 через 12-15 км, тому часто сягає умовно теплої. Переваги бойлерів є очевидними. Особливо в контексті індивідуальних потреб, економічності та з урахуванням перманентних аварій та планових ремонтів тепломереж. Загальна витрата води також зменшується, що з її глобальному дефіциті великий плюс.

Загальна бойлеризація міст мала логічно стати завданням № 1 для мерів і радий, але натомість Кличко впав у мостобудування після свого знаменитого вислову про те, що воду треба нагріти, щоб вона стала теплою. Влітку 2020 і 2021 р. грів її разом з Ахметовим гранично за принципом "Будь-яка примха за ваші гроші, навіть якщо ви про це не просили". Президентство Зеленського почалося у Києві з появи нестримно гарячої води влітку, що контрастувало з її відсутністю за Порошенка. Можна було вирішити, що Кличко та Ахметов хочуть прискореним темпом спалити на київських ТЕЦ весь газ Сибіру та довести РФ до банкрутства.

Вторгнення 2022 р. повернуло до адекватної реальності, гаряча вода в Києві влітку знову почала "йти у відпустку", а взимку 2025-2026 років. зникла зовсім, чим довела переваги електробойлерів. Газові котли до 2018 р. у будинках понад два поверхи ставити заборонили з міркувань безпеки, з чим важко сперечатися. Особливо за підсумками виборів 2019 р.

Можна не сумніватися, що навіть зараз "королі тепла" будуть проти міні-котелень у кожному дворі. Так само, як три роки після 2022 р. перешкоджали міні-котельням, якщо ті не стануть їхньою власністю. Законодавство на їхньому боці і боротьба Зеленського з так би мовити "олігархами", так і залишилася лише його боротьбою з Порошенком та кондитерською промисловістю.

Проти електробойлерів знову в ході старий "забійний" аргумент - електромережі не витримають. Але заклинання – всі разом включають посудомийні машини, мікрохвильові печі тощо. лише показує, наскільки "Слуги народу" дуже далекі від побуту народу. Майже як Ірина Верещук, коли балотувалася від них до мерів Києва, і не знала, що б таке пообіцяти.

Електромережі витримають не лише бойлери, а й холодильники з прасками, якщо ще хтось користується ними для прасування ліжок. Просто дроти треба через 50 років міняти – це правило № 1. Правило № 2 – розведення треба робити грамотно, а не як у СРСР, коли на одній фазі "висять" десятки квартир. Деякі сучасні забудовники теж цим грішать із економії, при тому, що й радянські електрики місцями робили розвідку за розумом. Де зробили з розуму, там і тримається досі, а де "як партія і виконроб сказали", там цієї зими проводка горіла нещадно від включення електрообігрівачів через відключення опалення через бомбардування від фанатів СРСР. Від частих включень-вимкнень проводка теж горить – вона не любить таке.

Сподіваюся, Кличко скоро ощасливить усіх новим висловом "Проводку треба міняти, щоби було світло". Але тут знову проблеми. Хто це фінансуватиме і хто виконуватиме. Якщо в квартирах люди самі змінюють, то заміна проводки всередині будинків – куб Рубіка.

ДТЕК поки що відмовляється, при тому, що саме вона збирає плату за електроенергію зі споживачів. За логікою ринку міняти має ДТЕК, навіть якщо забути, що вона лише один із власників акцій у комунальному ТОВ "Київські енергетичні послуги" під управлінням Кличка та Київради. Але в школі менеджменту Ахметова немає поганих ще й проведення в будинках міняти. Ця функція висить на екс-ЖЕКах, але керуючі компанії теж не такі дурні, щоб тотально змінювати проводку в районах із забудовою 50 і більше років давності. Формально ДТЕК доставляє світло до дверей, але практично до дверей його доставляють Управляючі компанії. Юриспруденція, так би мовити.

У дусі покійної "Самопомочі" Садової групи мешканців рухають ідею - скинутися і найняти приватну фірму, яка змінить проводку, але нариваються на законодавство і замок на електрощитовій від екс-ЖЕКу. Законодавство відсилає їх у Києві до голів райдержадміністрацій, призначених Зеленським, і далі починається та сама історія, що й із спробами колективно відключитися від гарячої води. Принесіть підписи всіх мешканців та пройдіть усі погодження. У випадку з електрикою узгоджень ще більша і ціна вища. Загалом утопія, як сказав би Карл Маркс. Або повний СРСР, як скажуть ті, хто у ньому жив.

З низки причин ДТЕК та Управляючі компанії не хочуть виконати свої комерційні зобов'язання, а призначенці Зеленського – свої соціальні. Якщо зовсім просто, то всі вони чекають, що з міського чи державного бюджету піде "золотий дощ" на заміну проводки з розпилами, відкатами та розподілом підрядів для своїх фірм. Але три роки із цього "дощу" падають лише невеликі "краплі". Може будуть гранти з ЄС чи Великобританії з Норвегією, котрі співпереживають нашому Холодомору. Тож не треба поспішати. Може Трамп вирішить поміняти проводку у Києві. Є вже звичай рік звинувачувати Трампа у всьому та вимагати від нього як від президента України. Можливо, РФ розвалиться або війна припиниться, і заміну проводки теж можна буде відкласти.

Крім таких фінансових та службових мотивів, є й концептуальна причина не поспішати. Сформулював її ще до середини ХХ ст. сходознавець і екс-марксист Карл Вітффогель, який ввів термін "гідравлічне суспільство", оскільки йому не подобалися такі визначення як азіатський або східний спосіб виробництва. Він помітив, де є зрошуване землеробство, той, хто контролює та розподіляє воду, може диктувати будь-які умови, аж до того, намотувати чалму на голову праворуч наліво чи навпаки.

Воду можна використовувати не лише для поливу полів. Якщо до неї додасть світло і тепло, і ще трохи політтехнологій, то на виборах можна отримати результат, який шукає. У цьому контексті вислів Кличка – киянам слід залишити місто, щоб зменшити навантаження на електромережі, виглядає як закриття на весь 2022 р. станцій метро "Майдан" та "Хрещатик". За офіційною версією, вони були закриті, щоб з підземки не вилізло ДРГ з "кадировців" і не вкрало Арестовича, Данилова і далі за алфавітом.

Київ без киян – це гарантія від Майдану, якщо на переговорах вийде Стамбул-2 і з меншою кількістю виборців завжди легше працювати. Особливо якщо регулювати їм настрій подачею електроенергії та тепла. Комуністи, регіонали та Юлія Тимошенко не просто так завжди обіцяли на виборах якщо не безкоштовний газ, то низькі ціни на все. Партія "УДАР" програла у дальній перспективі, коли "заморозила" через суд відновлення до Києва районних рад, скасованих Януковичем, при тому, що Кличко на Майдані клявся їх повернути. Якби відновили, то і ситуація з проводкою була б кращою, і політичні позиції Кличка також.

У результаті проводка, міні-котельні та інше господарство, причому не тільки в столиці України, зараз знаходяться в прямій залежності від результату переговорів, розпочатих в Абу-Дабі. Поки вони не закінчаться, ніхто проводку капітально не змінюватиме. Прес-штаби в уряді Юлії Свириденко у стилі "Вона працює" нікого не обманюють, – ми це вже проходили з іншою Юлею та крутим господарником Вітей-професором.