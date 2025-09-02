Будет ли в ближайшее время продолжаться война и будут ли у Путина пока деньги?

Похоже, что Пекин определился с тем, что лучше продолжать платить Москве. Путин и СИ договорились о достройке "Силы Сибири-2". Новый газопровод в Китай будет проходить через Монголию, эта ветка будет достроена до конца 27 года. Планируется поставлять 50 млрд кубов газа ежегодно в течение 30 лет.

Правда, нужно будет еще в этот газопровод уложиться.

Но зафиксировано, что:

- Цена для Китая будет ниже, чем для европейских клиентов

– Поставки через действующий маршрут "Сила Сибири" возрастут еще на 6 млрд кубов в год

Таким образом, Москва планирует компенсировать падение экспорта газа после отказа европейских рынков.

2026 год будет для Москвы критическим. Это единственное окно, в которое нужно успеть вскочить, чтобы остановить путина.