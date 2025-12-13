Аэрофлот улетит и не обещает вернуться

Авиационные перевозки в России – это именно та отрасль, которая больше всего страдает от санкций. А российское правительство не придумало ничего лучше, чем "укрупнять бизнес авиакомпаний". Проще говоря: крупные компании пожирают маленькие и за счет них отрасль все еще как-то обслуживает пассажиропоток.

Второй прием выживания отрасли – это авиационный каннибализм, когда для обеспечения запчастями а/к разбирают более старые самолеты. Парк самолетов убывает, а вот количество аварий в авиации увеличивается. В этих условиях Аэрофлот подают россиянам как островок стабильности.

И вот этот образец стабильности (по версии российской пропаганды) опубликовал отчетность за 9 месяцев 2025 года. EBITDA Аэрофлота рухнула на 19%, а прибыль – почти на 50%. При этом компания остается достаточно закредитованной.

В рамках выявленных тенденций заявления Аэрофлота о заказах российских среднемагистральных самолетов МС-21 в количестве 290 штук выглядят просто смешными. И не только потому, что этих самолетов еще нет в природе, но и потому, что пока их начнут производить, аэрофлот станет убыточной компанией с проблемной задолженностью по кредитам.