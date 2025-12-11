Трамп и кубинцы готовят революцию в Венесуэле и не меняют ее на Украину

Трамп взял на мушку "путина" и требует подписать перемирие с Украиной. На этом основании появилась ошибочная версия: он якобы готов обменять Украину на Венесуэлу. Публикация им "Стратегии", где Украина и Америка, в том числе Южная, "понад усе" – дала новый стимул таким интерпретациям, удобным для кремля. Там в 2015-2016 гг. уже гоняли тему об обмене Обамой Украины на Сирию.

Однако в самом кремле так не думают, и в ответ на публикацию "Стратегии" захарова поспешила заявить вечером 8 декабря: США "не сползут" к подталкиванию революции в Венесуэле, иначе в этом случае, по её мнению, в Западном полушарии наступит "полная непредсказуемость". Шойгу на следующий день вдруг увидел "зародыши НАТО" в Индо-Тихоокеанском регионе. В общем, НАТО заходит в тыл РФ с востока.

Реакция кремлёвцев и их пропагандистской машины на "Стратегию" Трампа заметно отличается от реакции на неё в мейнстриме Украины. Обсуждение диалога через океан Трампа с Зеленским о выборах в Украине и переговорах тоже становится топ-темой в РФ. Московия точно не "особая цивилизация" как самодостаточная Индия, куда провально слетал "путин".

"Ружьё революции" в Венесуэле однозначно выстрелит, вопрос лишь в том, как и когда. Как выстрелит – это ключевое, поскольку возможны несколько сценариев. В том числе и такие, когда "спичку" поднесут те, от кого этого можно меньше всего ожидать – кубинцы.

Не секрет, что Куба площадка, где администрация Трампа ведёт переговоры с Мадуро о его уходе без стрельбы. Это никто не скрывает. Но кубинцы не просто посредники на них.

"Утечка" с переговоров 3 декабря в британскую "Телеграф" о том, что Мадуро согласен покинуть Венесуэлу, если ему позволят вывезти 200 млн. долларов и его самолёт не будет сбит, а также о подобных гарантиях для группы других чавистов, должна была показать – сделка близка к завершению. С самолётом всё логично, так как США пропускают лишь рейсы в Панаму, на которых эвакуировались и семьи "специалистов" из РФ. Испанская "Иберия", главный перевозчик, прекратила полёты в Венесуэлу до 31 декабря. Когда вблизи границы с Бразилией был замечен самолёт, которым пользуется Мадуро, то это сразу стало достоянием гласности, – США показали: мы всё видим.

Но оказалось, Трампа в сделке что-то не устраивает, и 5 декабря в "Ройтер" появилось сообщение, что власти Кубы обратились к США с вопросом, как будет выглядеть регион и Венесуэла без режима Мадуро? Вице-министр иностранных дел Кубы Хосефин Видаль не стал опровергать факт обращения к США и лишь сказал 8 декабря "Ассошиэйтед пресс", что эти переговоры не состоялись. "Ройтер" добросовестно воспроизвела его слова. При этом кубинский официоз и пропаганда утверждали, такое обращение к США – это абсурд и ложь.

В реальности ничего абсурдного в таких переговорах нет – у кубинцев есть причины помочь Трампу удалить Мадуро. Причём красиво, со стрельбой и без участия флота и армии США. Естественно, что в Белом доме двумя руками ухватились за предложение кубинцев и отложили сделку с перелётом Мадуро и деньгами в Катар. Именно Катар, а не Кубу называют местом, куда Мадуро отправится на незаслуженную пенсию. Наиболее вероятно, что и не через Кубу, а через Бразилию, что устроит всех, включая Вашингтон и Гавану.

Но кубинцы хотят точно знать, что они получат от США за эту услугу. Очевидно, что это должно быть снятие санкций. Порядок "оплаты" и предполагалось обсудить на тайной встрече, которая якобы не состоялась, и которую анонсировал "Ройтер". Газета выдала эту сверхсекретную информацию, ссылаясь на два источника в правительстве Кубы, отнюдь не случайно, а в качестве рекламы – в революции, которая случится в Венесуэле, просим винить кубинцев, а не США. Мировое общественное мнение и самих венесуэльцев надо к этому подготовить.

Москву тоже надо подготовить. Поэтому сразу после заявления Видаля 8 декабря, что переговоры с США не состоялись, захарова была тут же отправлена выразить надежду, что США "не сползут" и т.п. Разумеется, "не сползут", революцию сделают сами венесуэльцы, не без помощи кубинцев, которых Мадуро тоже достал. Сложно сказать, кого он только не достал. Даже Лулу да Силву достал.

Венесуэла при Уго Чавесе и нефтедолларах была местом, куда кубинские специалисты всех отраслей, не только медики и учителя, ездили на заработки. Чавес пару раз в неделю грозил США революцией и ещё чем-то, но нефть исправно поставлял через британцев. В 2009 г. при Обаме он выступил в Нью-Йорке на Генассамблее ООН, и начал речь словами: "Здесь уже не пахнет серой, как в 2006 г." В 2006 г. президентом был республиканец Буш-младший. Попросил не бросать в него ботинки и дать договорить до конца. Дали.

К Чавесу и его речам, даже в США, со временем привыкли и смотрели на него как на городского сумасшедшего. Особенно, когда он начал толстеть. Почти безобидного, но это уже дело самих венесуэльцев. С Мадуро жизнь кубинцев пошла наперекосяк. Венесуэла стала быстро нищать, осенью 2013 г. в ней стартовала революция, которая всё никак не доберётся до финиша. Поэтому – никаких заработков. Боливарианский социализм как подвид национал-социализм себя сильно дискредитировал, но самое ужасное Мадуро стал требовать от кубинцев платить за нефть и нефтепродукты по рыночным ценам или близко к ним. Патрушев в 2022 г. после вторжения в Украину, а затем в 2023 и 2024 гг. летал туда-сюда для урегулирования этого конфликта между Венесуэлой и Кубой и свёл к тому, что РФ стала доплачивать Мадуро за поставки нефти в Гавану.

Но механика патрушева сбоит в Венесуэле и на Кубе, где были масштабные блэкауты. Поэтому нет ничего абсурдного в том, что кубинские коммунисты решили узнать у американских "империалистов", как те отнесутся к тому, если в Венесуэле будет ещё одна социалистическая революция. "Замечательно" – ответили "империалисты", начинайте.

У чавистов достаточно критиков "слева", в том числе в собственных рядах, так как их "Единая социалистическая партия" – это микс из разных группировок. Микс, который кубинцы легко могут расшевелить и ещё поиметь на этом внутренний идеологический бонус. Если кубинцы одобрят революцию в Венесуэле, то Москва окажется в идиотской ситуации, когда революцию признают все, кроме неё.

Есть и другое крупное неудобство для Москвы. В отличие от Сирийской революции 2024 г., лицом которой быстро стал малоизвестный аш-Шараа (Джолани) у Венесуэльской революции есть общепризнанное лицо – Мария Карина Мачадо, лауреатка Нобелевки за мир. Её нельзя обозвать фашисткой-джихадисткой, как называла аш-Шараа российская и израильская пропаганда, включая "хороших русских" в эмиграции.

Вручение Нобелевских премий в Осло 10 декабря вновь привлекло внимание к Мачадо, так как она не смогла туда вовремя прибыть. Притом, что смогла выбраться из Венесуэлы на лодке, доплыть до островного государства Кюрасао и оттуда отправиться в Норвегию на частном самолёте. Романтика революции на фоне того, как Мадуро в октябре разорвал дипотношения с Норвегией и закрыл в ней посольство Венесуэлы. В результате премию принимали её дочь, сын и мать. Дочь зачитала на вручении благодарственную речь Марии Мачадо. Всё это не могло не растрогать суровых норвежских социалистов и американских "империалистов".

Рашистам нечего противопоставить. Им остаётся лишь пускать пузыри, ждать развития событий в Венесуэле, кричать о "нацистах" в Украине, требовать на этом основании треть территории и запрета украинского языка. Психологически они уже смирись с падением режима чавистов, как и с тем, что никогда не увидят деньги РФ, замороженные бессрочно 10 декабря в Брюсселе. Но молчать не могут и пускают пузыри. Всё это совсем не похоже на обмен Украины на Венесуэлу.

Венесуэлу после падения режима Мадуро ждут выборы. Украину тоже ждут выборы, Трамп и европейцы дожимают бригаду Зе-Миндича. Москве надо готовиться скрести по сусекам, чтобы найти деньги для участия в тех и других, и это должны быть не рубли.