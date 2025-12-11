Украинские энергетики разбаловали многих украинцев

Россия делает уже третий подход к снаряду. В третий раз пытается погрузить Украину в полную тьму. И первые два раза у них не вышло. Зима 2022-23, лето 2024 – украинские энергетики работали на грани, творили настоящие чудеса. Хотя мы понимаем, что чудес не бывает. И есть просто преданная работа на грани возможностей.

И эти "чудеса" воспринимались как должное. Люди думали, что это так и нужно и иначе и быть не может. Но ведь может. И могло. И не произошло иначе только благодаря таланту и работе энергетиков. Благодаря масштабной поддержке цивилизованного мира.

Но теперь украинцы требуют от них чудес. Требуют. Настоящих см.

И вот мы уже слышим: уже неделя прошла по предварительным обстрелам. Чего это еще масштабные отключения. Кто-то ленится? Снова украли деньги? Точно вывозят электричество за границу. Кто коварно отключает именно мою линию? Это месть за борьбу за правду?

Действительно, почему через неделю не восстановили ТЭС, в которую прилетела куча баллистических ракет...

А чудес не бывает. И это мы должны понять в начале этой зимы. Как бы ни работали украинские энергетики, а запас прочности системы снижается. Запас оборудования, которое можно использовать для ремонта, не бесконечен.

Но последнее еще можно себе позволить – так это упрекать людей, как проклятые работающие, пытаясь восстановить систему после варварских атак россиян. Нет большего невежества, чем утверждать, что кого-то отключают больше из-за заговора или непрофессионализма, и стоит лишь рядовому человеку зайти в диспетчерский пульт и все наладится.

А хоть нет. Есть еще хуже. Снова проснулись инстадивы, ставшие внезапно экспертами в энергетике, надев кастрюли на голову. Все эти астрологине, нумерологине и тарологине нашли время на то, чтобы отвлечься от успешного успеха и борьбы с вакцинами. И вот мы слышим от них уже призывы капитулировать. И попытки обвинить Украину в том, что свет отключают. Вновь появились тезисы об экспорте, хотя, кажется, на 4-й год войны должно прийти понимание связи между обстрелами и отключениями света. Зимой 2022 разговоры об экспорте могли смешить. Теперь уже хочется стрелять на звук.

Последний раз такое пришествие девушек, устраивающих истерики и призывающих пойти на встречу россиянам, мы видели летом 2024 года, после удара по Охмадиту. Почему именно этот контингент умеют вдохновлять россияне. Пытаясь создать внутреннее давление на фоне внешнего давления.

Но вряд ли у нас есть желание сделать россиянам приятное и удовлетворить их план?

Так вот, этой зимой темных часов будет много. И этой тьмой россияне будут пытаться поднять самые темные части нашей души. Направить ненависть к энергетикам. На украинских переговорщиках. На саму идею сопротивления россиянам.

И наша задача выдержать. И не дать Путину залезть нам в голову. И не дать себе превратиться в тупых зомби, не способных понимать причинно-следственные связи.