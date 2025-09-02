Чи буде найближчим часом продовжуватися війна і чи будуть у Путіна поки що гроші?

Виглядає, що Пекін визначився з тим, що краще продовжувати платити Москві. Путін і СІ домовились про добудову "Сили Сибіру-2". Новий газопровод до Китаю буде проходити через Монголію, ця гілка буде добудована до кінця 27 року. Планується постачати 50 млрд кубів газу щороку протягом 30 років.

Щоправда, треба буде ще в цей газопровід вкластися.

Але зафіксовано, що:

- Ціна для Китаю буде нижчою, ніж для європейських клієнтів

- Поставки через чинний маршрут "Сила Сибіру" зростуть ще на 6 млрд кубів на рік

Таким чином, Москва планує компенсувати падіння експорту газу після відмови від європейських ринків.

2026-й рік буде для Москви критичним. Це єдине вікно, у яке треба встигнути вскочити, щоб зупинити путіна.