Блэкауты в Москве. Почему этого не будет и что следует понимать украинцам?

Сегодня утром меня удивляют два типа людей.

Первая, ожидая, что теперь блекауты будут в Москве. Не будут. Конечно, часть этих людей просто политически мотивированно хейтят Зеленского, ловя того за язык. Зачем президент такое говорил, это другой вопрос.

Но ведь здравый смысл должен присутствовать. И мы должны понимать, что нет у нас возможности, даже если бы дали "Томагавки", выключить свет в Москве. Просто нет. И именно потому, что наши возможности несравнимы, Украина и должна вести войну асимметрично.

И именно поэтому, кстати, нам было гораздо выгоднее энергетическое перемирие, чем россиянам. Ибо влияние этих ударов на нашу экономику и на экономику России не сопоставимо. Потому что лоб в лоб мы проигрываем. Если, конечно, Белгород не считает всей Россией. И давление дефицита электроэнергии на украинскую инфляцию, например, гораздо сильнее давления дефицита нефтепродуктов на российскую.

Да, в России возросла стоимость бензина. И это привело к росту инфляции с 8,01 до 8,08%. Радикально. А вот доля стоимости электроэнергии в украинских товарах намного выше, чем транспортная составляющая, и поэтому мы видели ускорение инфляции в прошлом году. И сейчас мы должны понимать, что атаки россиян на нашу энергосистему приведут и к определенному давлению на цены. И русские это знают. И среди них поэтому продолжают свои атаки.

И мы должны сохранять спокойствие и понимание ситуации, чтобы не иметь этих завышенных ожиданий и разочарований. У россиян есть сильнейшие стороны. И они ими, конечно, пользуются.

Второй тип людей – это те, которые начинают хейтиты всем подряд за то, что россиянам удалось отключить свет. Мотивируясь тем, что поскольку делали защитные сооружения, то свет не должен был выключаться. Серьезно? Это какое-то магическое мышление на уровне детского сада.

Где есть "я в домике". И где если ты в этом домике, то тебе точно ничего не страшно. Какие защитные сооружения ни строили, фиг они помогут от прямого прилета баллистики. Не помогут. Могут уменьшить потери, минимизировать их – да. Но эффект все равно будет. И собственно эффект мы и наблюдаем прямо сегодня утром. Основные разрушения вызваны именно прилетом баллистики. Ранее россияне так активно не применяли при атаках на энергетическую инфраструктуру Киева. Сейчас вот применили.

При этом следует отметить, что не на пустом месте были эти публикации в западной прессе, где они писали о модернизации российской баллистики. Которую теперь гораздо труднее извивать "Патриотам". Поэтому даже в Киеве долетают эти Искандеры.

Нужно ли строить защитные сооружения, если они не защищают от всего? Ну, конечно надо. Вакцинация от гриппа не убережет вас от сифилиса. Но вакцинироваться полезно. Так и с защитными сооружениями. Они минимизируют потери. Защищают лучше попаданий шахедов. Вынуждают россиян тратить больше при атаках. Но, конечно, не дают 100 процентного результата. Но это как с санкциями против России. Россия ведет войну и под санкциями. Но лучше не представлять ее способности, если бы этих санкций не было.

Поэтому чудес не бывает. Гарантированной защиты не бывает. А кукуху свою нужно защищать. Не просто так сегодня день психического здоровья. Мы уже проходили эту историю дважды. Да, теперь накладывается усталость. Но теперь мы знаем, что хоть зима темная и холодная и наполнена русскими, но весна все равно придет.

А еще мы понимаем, что такие ушибы направлены именно по нашему мозгу. Они должны нас утомлять. Ссорить. Подталкивать к капитуляции. Этого хочет Путин, выпуская по Киеву баллистические ракеты. И вопрос только один к нам – хотим ли мы обрадовать Путина?