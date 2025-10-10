''Фламинго'' пора посетить Москву

Перед рассветом тьма гуще. Есть подтверждение этого философского тезиса в практической жизни.

Все точь-в-точь, как в сценарии, о котором пишу постоянно: недоимперия попытается сделать нашу жизнь максимально невыносимой, чтобы получить лучшие условия на предстоящих переговорах по прекращению боевых действий. И это не должно быть для нас новостью.

Согласно отчету от Генштаба о работе нашей ПВО результат далек от оптимального. Враг запустил 32 ракеты — гораздо меньше, чем способен. 15 ракет прошли к целям, эффективность ПВО не более 50%. И именно эти ракеты повлекли за собой разрушения, которые вызвали отключение света и водоснабжения в Украине. Надеюсь, что и в посольстве США тоже, чтобы дипломатам было что рассказать о "мирных усилиях путина".

То есть, враг тщательно готовится к своим ударам, и эта подготовка дает о себе знать.

В большинстве областей разрушения энергетической инфраструктуры некритичны и будут устранены в течение суток. И очень нужно наносить массированный ответный удар (вот сейчас бы дальние беспилотники "подразделения Юрий Касьянов " пригодились бы!). Надо, чтобы "Фламинго", о которой столько разных разговоров, наглядно продемонстрировала свою дальность и способность нести большую боеголовку и обходить враждебное ПВО. Враг не должен чувствовать себя безнаказанным.

Но почему-то у меня сомнения, что будет подобная попытка использовать Фламинго. Скорее всего, ограничатся Крымом и приграничными областями России. А игла кащеева там, в Кремле.

Повторные удары недоимперии будут через день-два. Готовимся и не теряем настроения на позитив: все проходит, и этот ужас тоже пройдет.