Мира не будет: Россия готовит новый театр боевых действий, а Трамп выходит на трек дипломатии силы

После встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске многие посчитали, что это может стать сигналом для дальнейшего урегулирования войны в Украине – мирным путем. Но эти крайне оптимистические прогнозы не стоили и выеденного яйца, потому как все стороны в ходе этой встречи преследовали свои личные цели – причем кардинально противоположные.

Если для президента России эта встреча была имитацией готовности к мирному диалогу и созданием эфемерного представления в информационном пространстве об отсутствии изоляции в мире для лидера – военного преступника, то для 47-го президента США в большей степени это было создание миротворческого алиби.

Дональд Трамп, всегда придерживавшийся достаточно жесткой и порою даже агрессивной бизнес-стратегии как бизнесмен, в шоу-бизнесе – как шоумен, и в политике внезапно становится голубем мира? Кто в это был готов поверить?

Не прошло и полугода, а результаты и предпосылки встречи на Аляске мы уже видим в реальности.

Что задумала Россия

Несмотря на свою нарочитую демонстрацию готовности к мирным переговорам, Россия не только не снизила активность в зоне боевых действий в Украине и террор тыловой части страны, осуществляя масштабные налеты дронами-камикадзе и ракетные удары, но и вторглась в воздушное пространство Польши. В течение последних недель сентября вторжение в воздушное пространство Эстонии осуществили российские перехватчики МиГ-31, а в ряде европейских стран фиксировалась активность неопознанного типа дронов: в частности, на территорию Румынии проник российский разведывательный дрон типа "Дельта".

В свою очередь, Служба внешней разведки России, которая уже давно является не серьезной разведывательный организацией, а распространителем фейков и дешевой конспирологии, обвинила Украину в подготовке серии инсценировок атак России на объекты инфраструктуры Польши и других европейских стран, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Накануне этих заявлений аналогичные обвинения звучали от Марии Захаровой, не менее активного генератора лжи и манипуляций из МИД РФ.

Очевидно, что Россия в настоящее время находится если не в состоянии полной боевой готовности к открытию нового театра боевых действий, то как минимум катализации одного из участков для проведения более глубокой гибридной деятельности. Причем это касается не только стран ЕС, но и бывшего СССР.

Например, российские дроны регулярно залетают на территорию Молдовы, что, конечно же, может быть объяснено близостью этой страны с Украиной и ошибочной траекторией полёта, но как объяснить постоянные залеты российских воздушных объектов… в Казахстан?

В 2025 году воздушное пространство этой страны стали регулярно нарушать самые разные российские летательные аппараты.

Например, 20 февраля в Западный Казахстан, в районе села Уялы Бокейординского района, был обнаружен рухнувший российский разведывательный дрон "Орлан-10". На утро 19 марта в окрестностях села Атамекен был найден рухнувший дрон-камикадзе Shahed-136. 26 марта в Жанибекском районе были обнаружены обломки неустановленного типа БПЛА. А 19 июня в Мангистауском регионе, район Каракия, недалеко от пограничного железнодорожного пункта Болашак, был обнаружен рухнувший дрон-камикадзе Arash-2.

Примечательно то, что российские пропагандистские ресурсы пытались сразу же обвинить Украину в том, что это будто бы украинские дроны типа Banshee Jet 80 атаковали Казахстан. Несмотря на визуальную схожесть Banshee Jet 80 и Arash-2, распознать их не так уж и трудно при детальном рассмотрении, не говоря уже о том, что Banshee Jet 80, согласно своим характеристикам, никогда бы не долетел до Казахстана.

Как видим, на протяжении всего этого года Россия интенсивно испытывает воздушное пространство своих соседей на прочность, причем не только стран ЕС, членов НАТО, но и бывшего СССР, в том числе и членов ОДКБ! Очевидно, что в Кремле никто даже и не думает о некоем миротворческом треке, а как раз наоборот – там ищут пути для создания нового очага нестабильности.

А что же США?

Алиби готово – приступаем к действиям

В последние недели риторика Дональда Трампа относительно России изменилась кардинальным образом. В ходе недавней встречи в Белом доме с президентом Турции Реджепом Эрдоганом президент США и вовсе себе позволял крайне резкие замечания и критику РФ. Многие это связали с недовольством 47-го президента США действиями Владимира Путина после встречи на Аляске, особенно – вторжением в воздушное пространство Польши.

В определенном смысле это было так, и в целом, давая шанс Путину решить вопрос дипломатическим путем, Белый дом не нашел отклика в Кремле. Но активизацию во второй половине сентября силовых структур США, в частности Пентагона, стали ошибочно связывать именно с этим недовольством – полностью игнорируя тот факт, что не у берегов Европы или в Средиземноморье сосредоточена наиболее боеготовая группировка американских сил. США в полной боевой готовности уже месяц держат у берегов Венесуэлы группировку, официально предназначенную для борьбы с наркокартелями, а если неофициально…

А если неофициально, то сосредоточенных у берегов Венесуэлы сил и средств ВМС США достаточно для проведения точечной военной операции в таком городе, как Каракас, – с целью ареста и свержения диктатуры Николаса Мадуро.

Президент США, очевидно, устал играть миротворца и возвращается к куда более привычному ему амплуа. И в ближайшее время мы увидим череду решений и действий, которые и будут больше синергировать со слоганом MAGA. И это может оказаться первой демонстрацией силы США при Дональде Трампе, но не последней.

Разумеется, если действительно в ближайшее время мы увидим операцию США в Венесуэле и если она завершится успехом, то ни о какой дипломатии мира от Вашингтона всерьез мы уже не услышим. Кремль утратил свой шанс выйти из войны с меньшими потерями и меньшей кровью. Своими действиями Москва себя завела и, что крайне показательно, продолжает с твердолобой настойчивостью заводить во все более критическую и нерешаемую ситуацию.

Последние заявления российских МИД и СВР и вовсе говорят о том, что Кремль готовится к открытию нового театра боевых действий, пытаясь в этом обвинить Украину. Опыт предыдущих лет, говорящий о том, что таким фейкам никто не поверит, кроме внутреннего потребителя информационного фастфуда в РФ, лишь усугубляет положение нынешнего военно-политического руководства России.

Будущий трек – дипломатия силы – обретает все более четкие контуры.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".