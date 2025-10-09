Топливный кризис в РФ набирает мощные обороты

Ралли топливного кризиса в России набирает обороты и затронет "святое" - водочную отрасль.

На минувшей неделе профильное министерство федерального правительства признало, что дефицитом топлива в российских регионах управляют в ручном режиме. Принимается ряд мер по ликвидации дефицита топлива: организация экспорта из Республики Беларусь (это если Буданов с Малышом разрешат), разрешение на использование запрещенных ранее в России присадок, которые должны улучшать качество бензинов, да и замахнулись на "святое" для русского духа – позволили при производстве бензинов использовать этиловый спирт. За кадром остается экспорт топлива из Казахстана, о нем много не говорят, но оно происходит.

Также срочно Совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обнулил ставки ввозной пошлины на топливо до июля 2026 года. Решение открывает экспорт топлива в России через страны ЕАЭС. По сути готовится обхождение санкций.

Среди экспертов топливного рынка в России началась потасовка за точность оценок относительно доли производственных мощностей, которые наши БПЛА отправили на внеплановый ремонт. С одной стороны, на Петербургской бирже продажи бензинов снизились всего на 5%. С другой стороны, производители получили в сентябре за топливным демпфером 30,5 млрд. рублей от государства, а в августе – 80,5 млрд. рублей, то есть произошло снижение в 2,7 раза.

Незамысловатые расчеты с поправкой на коррекцию разницы в ценах указывают, что мощности в сентябре должны были упасть на 20% по сравнению с августом, что очень неплохо и объясняет ту суету с срочными решениями по организации экспорта топлива в России из других стран.

Думаю, нам и партнерам Украины следует срочно поработать с чиновниками ЕАЭС и странами ЕАЭС на предмет вторичных санкций, поскольку поставки топлива в РФ должны приравниваться к участию этих стран в войне против Украины. Ну а пока предлагаю тост: "За ускоренное начало революции в России".