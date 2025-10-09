rus
Если Трамп не получит Нобелевскую премию 2025 года. Что дальше?

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Если Трамп не получит Нобелевскую премию 2025 года. Что дальше?

Вчера целый ряд очень уважаемых экспертов поддержал открытое письмо Валерия Чалого о том, чтобы в этом году нобелевка из мира не вручалась никому.

Я не буду здесь вдаваться в размышления или кого-то интересует мнение наших экспертов, хотя могу сказать, что действительно существует небольшая вероятность, что премия в этом году будет пропущена. Но это вызовет серьезные имиджевые риски для комитета.

  1. Нобелевский комитет понимает, что, пропустив премию, он очень серьезно потеряет репутационно. Почему премию в тот или иной период получали Арафат или Киссинджер объяснить всегда можно. А вот не дать никому премию мира, в котором продолжаются войны – невозможно. Не дать премию значит сказать вслух: "Мы испугались Трампа". Я не уверен, что Нобелевский комитет в Осло готов к этому.
  2. В основе возможно даже навязчивого желания Трампа получить премию лежит не только гордыня и самовлюбленность, как это оценивает большинство экспертов.

Основой является нелюбовь к Обаме, которая, кроме всего прочего, с точки зрения Трампа, получила премию ни за что ни о чем. Нобелевка нужна Трампу для внутреннего пользования, возможно гораздо больше чем для внешнего. Обама – не просто альтер-эго Трампа (в психоаналитическом значении). Обама – олицетворение всего того против чего борется Трамп. Обама – это базовый персонаж культуры извинений против которой повел крестовый поход Трамп и, во многом, сломал эту самую культуру извинений.

  1. Для Трампа Нобелевский комитет мира – это, похоже, часть этой самой культуры извинений. И он будет его противником (в той либо другой степени) даже после вручения премии. В конце концов мы видим что-то подобное на ряде других примеров.
  2. Достоверность получения премии Трампом в этом году - относительно невелика. Но получение или не получение премии никак не повлияет на политику Трампа. в отношении Европы. В предыдущем сообщении я уже писал: Трамп принял решение отложить предложения РФ по арктическому шельфу и редкоземельным металлам на потом. В настоящее время он сосредоточен на нефтегазовой блокаде доступа России к премиальному рынку Европы. И, похоже, эта стратегия сработает в течение следующего года. И эта цель – явно превышает медаль, полученную в Осло.
  3. Вторая его цель – частичное ограничение России на мировых рынках. Думаю, россияне в течение года, потеряют еще до 20% нефтяных прибылей (прежде всего, благодаря потере более маржинальных рынков переработанной нефти. И главная причина здесь будет в работе наших дронов.

Нобелевская премия для Трампа – это вишенка на торте, а не первопричина тех или иных решений. Главное, чтобы сейчас государство на своем уровне не подхватило идею переговоров с нобелевским комитетом. Потому что здесь никакой win-win истории не существует.

Источник:facebook.com

