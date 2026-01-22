Друзья, вы знали, что "бесплатная" медицина стоит нам втрое дороже страховой?)

Очень люблю цифры и сейчас покажу.

Сегодня записывал интервью в рамках проекта Украина 2035 года с известным руководителем одного из крупнейших частных медицинских учреждений.

Вдруг он говорит: "…страховая медицина обходится нам минимум в два раза дешевле, чем то, что мы называем государственной.

Не поверил. Как это возможно?

У нас же конституционное право на бесплатную помощь! Государство выделяет сотни миллиардов гривен…

Тогда я решил сосчитать.

И то, что я нашел, шокировало даже меня.

Вы же помните "Нет никаких государственных средств, есть деньги налогоплательщиков"?

Итак, главная цифра:

Представит, активный пациент украинской государственной системы реально платит 16 378 гривен в год – (67% через бюджет и 33% из собственного кармана теневыми платежами)

И это не считая лекарства

Коммерческое медицинское страхование с базовым набором стоит 4 000–6 000 гривен в год и покрывает услуги на 60 000–90 000 гривен.

Сосчитайте: 16 378 ÷ 5 000 = в 3,3 раза дороже (!)

И это при ужасном качестве, очередях на луне и систематических "конвертиках".

Куда уходят деньги?

В 2025 году государство выделило на медицину 248,5 миллиарда гривен (государственный + местные бюджеты + международная помощь).

Из них 175,5 млрд – через Программу медицинских гарантий НСЗУ.

При реальном населении 29,5 млн. это дает уже 8 424 гривны на человека.

Казалось бы немало.

Но,

По данным НСЗУ, 27% пациентов с подписанными декларациями не обращались к врачам в течение трех лет (я в том числе)

Это 8,4 миллиона человек, за которых государство платит, но они не получают услуг (!)

Больше всего "мертвых душ" в частных заведениях ГТД – 36%, в коммунальных – 22%.

Реально медуслугами пользуются 22-23 миллиона украинцев.

На них приходится уже 11044 грн бюджетного финансирования.

Несмотря на миллиарды бюджета, 60% пациентов в стационаре платят (доплачивают) неформально.

Объем теневого рынка медуслуг – 100-150 миллиардов гривен в год.

Факты:

- 97% пациентов платили за препараты, которые должны быть бесплатными

- 48,8% отказались от лечения из-за нехватки средств

– 68,7% занимались самолечением

- 28,6% имели коррупционный опыт в госмедицине

С 2019 года НСЗУ получила 2 900 жалоб о требовании оплаты – это 23% всех жалоб (!)

…

Реальная арифметика

Общие расходы на медицину: 368,5 миллиарда гривен

- госбюджет: 217 млрд (59%)

- местные бюджеты: 30 млрд (8%)

- международная помощь: 1,5 млрд (0,4%)

- теневые платежи: 120 млрд (33%)

На одного человека:

- Официально: 8 424 грн

- реально: 12 492 грн (+48%)

На активного пациента:

- Официально: 11 044 грн

- реально: 16 378 грн (+48%)

Теперь страховая медицина – она втрое дешевле (!)

Базовые программы ДМС в 2025 году:

- эконом (70 000 грн покрытия) стоит 3 000-5 000 грн/год,

- Элит (100 000 грн) – 5 000-8 000 грн,

– Премиум (150 000 грн) – 8 000-12 000 грн.

Соотношение платеж/услуги: 1:15.

За 10 000 грн взноса вы получаете покрытие на 150 000 грн услуг (!!!)

Рынок ДМС растет на 10-15% каждый год, хотя охватывает только 2,4-3,3% населения.

Сравнение:

- Государственная система: 16 378 грн, ограниченное покрытие, очереди месяцами, 60% платят "в конверте", низкое качество

- коммерческое ДМС: 4 000-6 000 грн, покрытие 60 000-90 000 грн, без очередей, высокое качество, свободный выбор врача

За реальную цену "бесплатной" медицины вы можете купить 2,7-4,1 полиса частного страхования!

Что вы выберете?))

…

Пять смертельных заболеваний системы:

Структурная коррупция – 120 млрд теневых платежей ежегодно. Это не ошибка системы. Это и есть система (!) "Мертвые души" – 8,4 млн не посещают врачей, но финансирование за ними идет. Структурный паразитизм. Отсутствие конкуренции – вы привязаны к врачу, смена – бюрократический кошмар. Нулевая ответственность – НСЗУ сделала перерасчетов на 2,7 млрд из-за нарушений. Это всего 1,5% от бюджета в 175,5 млрд! Притом, что 60% платят неформально.

Страх правды - в 2025 году НСЗУ остановила выплаты 36 больницам за подозрения в нехватке лекарств. На почти каждое медучреждение поступили жалобы! Но сколько потеряли контракты? Единицы (!)

Что делать? Идеи в порядке дискуссии:

"Медицинские деньги" в Действии

Мы уже опробовали механизм через действие - украинцам начисляют деньги на книги, спорт. Что мешает поступить так же с медрасходами?

То, что заложено в бюджете (8424 грн на человека), не отдавать клиникам, а зачислять на медсчет каждого гражданина в Действии.

Этими деньгами можно:

- оплатить услуги в любой больнице

- Купить страховку

- накапливать на сложные процедуры

- передать родственникам

- Купить лекарство

Достоинства: полная прозрачность, реальный выбор, конкуренция между клиниками, конец коррупции, конец "мертвым душам".

Более того, мы не тратим на "мертвые души". Не воспользовались – бюджет сэкономил

Полная приватизация госклиник (и муниципальных)

Государственные "бесплатные" заведения нужно чертовски убирать. Не реформировать – а ликвидировать.

Три сценария:

- закрытие нежизнеспособных. Персонал – компенсация и помощь в трудоустройстве (обучении).

- приватизация через открытые аукционы. Условие: сохранение профиля 5 лет.

- выкуп персоналом – врачи получают право взять клинику в аренду или выкупить. Создают кооперативы, ООО, частные предприятия.

Революция в оплате врачей

Сейчас средняя зарплата врача – около $500 в месяц. Мне стыдно, когда опытные хирурги рассказывают эти цифры.

В конкурентной частной системе средняя зарплата вырастет до $1 500-2 500, ведущих специалистов – до $3 000-5 000.

Почему?

- исчезнет армия бюрократов (30-40% бюджета)

- исчезнут теневые схемы

- Клиники будут работать по полной

- конкуренция повысит качество

Врачи перестанут быть нищими. Им не придется стесняться брать "благодарность" у бабушки.

Государство – регулятор, не оператор

Государство базируется на непосредственном предоставлении услуг.

Новая роль: устанавливает стандарты, контролирует лицензирование, финансирует "медденьги" граждан, доплачивает за льготников, инвестирует в критическую инфраструктуру.

Государство не лечит. Государство создает условия (!)

Расчет эффективности

248,5 млрд бюджета на 29,5 млн = 8424 грн на каждого.

За базовый страховой полис 5000 грн остается 3424 грн на дополнительные услуги при покрытии 60 000-90 000 грн медуслуг.

Что исчезает: 120 млрд теневых платежей, коррупция, "мертвые души", неэффективные госструктуры, очереди (это экономия денег украинцев)

Что появляется: реальный выбор, конкуренция, зарплаты врачей $1500-2500 (вместо $500), качество растет втрое, экономия 120 млрд для граждан.

Давайте уже признаем, что украинская государственная система здравоохранения мертва. Сгнила. Отравляет все вокруг.

Мы переплачиваем втрое за то, что нас не лечит, а убивает.

10 лет назад меня почти не убили в госбольнице.

Друзья в курсе истории.

Чудом остался жив.

Давайте уже вместе примем решение: государство – это плохой поставщик сервиса, пусть весь медицинский сервис будет частным, а финансируется обязательным медицинским страхованием.

Клиент сам будет определять какую клинику выбирать, страховые компании лучше государства будут контролировать качество лечения (они вообще не хотят чтобы мы болели))

Итак. Попытайтесь проверить мои расчеты и если согласны:

Читайте, делает выводы, распространяйте!