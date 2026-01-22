Друзі, ви знали, що "безкоштовна" медицина коштує нам втричі дорожче страхової?)

Дуже люблю цифри і зараз покажу.

Сьогодні записував інтерв'ю в рамках проєкту Україна 2035 з відомим керівником одного з найбільших приватних медичних закладів.

Раптом він каже: "…страхова медицина обходиться нам мінімум в два рази дешевше, ніж те, що ми називаємо державною."...

Не повірив. Як це можливо?

У нас же конституційне право на безкоштовну допомогу! Держава виділяє сотні мільярдів грн…

Тоді я вирішив порахувати.

І те, що я виявив, шокувало навіть мене.

Ви же памʼятаєте "Немає ніяких державних коштів, є гроші платників податків"?

Тож, головна цифра:

Уявить, активний пацієнт української державної системи реально платить 16 378 гривень на рік - (67% через бюджет і 33% з власної кишені тіньовими платежами)

І це не рахуючи ліки

Комерційне медичне страхування з базовим набором коштує 4 000-6 000 гривень на рік і покриває послуги на 60 000-90 000 гривень.

Порахуйте: 16 378 ÷ 5 000 = у 3,3 рази дорожче (!)

І це при жахливій якості, чергах на місяці та систематичних "конвертиках".

Куди йдуть гроші?

У 2025 році держава виділила на медицину 248,5 мільярдів гривень (державний + місцеві бюджети + міжнародна допомога).

З них 175,5 млрд - через Програму медичних гарантій НСЗУ.

При реальному населенні 29,5 млн це дає вже 8 424 гривні на особу.

Здавалося б, чимало.

Але,

За даними НСЗУ, 27% пацієнтів з підписаними деклараціями не зверталися до лікарів протягом трьох років (я в тому числі)

Це 8,4 мільйона людей, за яких держава платить, але вони не отримують послуг (!)

Найбільше "мертвих душ" у приватних закладах ПМД - 36%, у комунальних - 22%.

Реально медпослугами користуються 22-23 мільйони українців.

На них припадає вже 11 044 грн бюджетного фінансування.

Попри мільярди бюджету, 60% пацієнтів у стаціонарі платять (доплачують) неформально.

Обсяг тіньового ринку медпослуг - 100-150 мільярдів гривень на рік.

Факти:

- 97% пацієнтів платили за препарати, які мають бути безкоштовними

- 48,8% відмовилися від лікування через брак коштів

- 68,7% займалися самолікуванням

- 28,6% мали корупційний досвід у держмедицині

З 2019 року НСЗУ отримала 2 900 скарг про вимагання оплати - це 23% усіх скарг (!)

…

Реальна арифметика

Загальні витрати на медицину: 368,5 мільярдів гривень

- Держбюджет: 217 млрд (59%)

- Місцеві бюджети: 30 млрд (8%)

- Міжнародна допомога: 1,5 млрд (0,4%)

- Тіньові платежі: 120 млрд (33%)

На одну особу:

- Офіційно: 8 424 грн

- Реально: 12 492 грн (+48%)

На активного пацієнта:

- Офіційно: 11 044 грн

- Реально: 16 378 грн (+48%)

Тепер страхова медицина - вона втричі дешевше (!)

Базові програми ДМС у 2025 році:

- Економ (70 000 грн покриття) коштує 3 000-5 000 грн/рік,

- Еліт (100 000 грн) - 5 000-8 000 грн,

- Преміум (150 000 грн) - 8 000-12 000 грн.

Співвідношення платіж/послуги: 1:15.

За 10 000 грн внеску ви отримуєте покриття на 150 000 грн послуг (!!!)

Ринок ДМС зростає на 10-15% щороку, хоча охоплює лише 2,4-3,3% населення.

Порівняння:

- Державна система: 16 378 грн, обмежене покриття, черги місяцями, 60% платять "у конверті", низька якість

- Комерційне ДМС: 4 000-6 000 грн, покриття 60 000-90 000 грн, без черг, висока якість, вільний вибір лікаря

За реальну ціну "безкоштовної" медицини ви можете купити 2,7-4,1 поліси приватного страхування!

Що ви оберете?))

…

П'ять смертельних хвороб системи:

Структурна корупція - 120 млрд тіньових платежів щороку. Це не помилка системи. Це і є система (!) "Мертві душі" - 8,4 млн не відвідують лікарів, але фінансування за ними йде. Структурний паразитизм. Відсутність конкуренції - ви прив'язані до лікаря, зміна - бюрократичний кошмар. Нульова відповідальність - НСЗУ зробила перерахунків на 2,7 млрд через порушення. Це лише 1,5% від бюджету в 175,5 млрд! При тому, що 60% платять неформально.

Страх правди - у 2025 НСЗУ зупинила виплати 36 лікарням за підозри в нестачі ліків. На майже кожен медзаклад надійшли скарги! Але скільки втратили контракти? Одиниці (!)

Що робити? Ідеї в порядку дискусії:

"Медичні гроші" в Дії

Ми вже опробували механізм через Дію - українцям нараховують гроші на книги, спорт. Що заважає зробити так само з медвитратами?

Те, що закладено в бюджеті (8 424 грн на особу), не віддавати клінікам, а зараховувати на медрахунок кожного громадянина в Дії.

Цими грошима можна:

- Оплатити послуги в будь-якій лікарні

- Купити страховку

- Накопичувати на складні процедури

- Передати родичам

- Купити ліки

Переваги: повна прозорість, реальний вибір, конкуренція між клініками, кінець корупції, кінець "мертвим душам".

Більш того, ми не витрачаємо на "мертві душі". Не скористалися - бюджет зекономив

Повна приватизація держклінік (і муніципальних)

Державні "безкоштовні" заклади потрібно до біса прибирати. Не реформувати - а ліквідувати.

Три сценарії:

- Закриття нежиттєздатних. Персонал - компенсація та допомога в працевлаштуванні (навчанні).

- Приватизація через відкриті аукціони. Умова: збереження профілю 5 років.

- Викуп персоналом - лікарі отримують право взяти клініку в оренду або викупити. Створюють кооперативи, ТОВ, приватні підприємства.

Революція в оплаті лікарів

Зараз середня зарплата лікаря - близько $500 на місяць. Мені соромно, коли досвідчені хірурги розповідають про ці цифри.

В конкурентній приватній системі середня зарплата зросте до $1 500-2 500, провідних спеціалістів - до $3 000-5 000.

Чому?

- Зникне армія бюрократів (30-40% бюджету)

- Зникнуть тіньові схеми

- Клініки працюватимуть на повну

- Конкуренція підвищить якість

Лікарі перестануть бути жебраками. Їм не доведеться соромитися брати "подяку" у бабусі.

Держава - регулятор, не оператор

Держава виходить з безпосереднього надання послуг.

Нова роль: встановлює стандарти, контролює ліцензування, фінансує "медгроші" громадян, доплачує за пільговиків, інвестує в критичну інфраструктуру.

Держава не лікує. Держава створює умови (!)

Розрахунок ефективності

248,5 млрд бюджету на 29,5 млн = 8 424 грн на кожного.

За базовий страховий поліс 5 000 грн залишається 3 424 грн на додаткові послуги при покритті 60 000-90 000 грн медпослуг.

Що зникає: 120 млрд тіньових платежів, корупція, "мертві душі", неефективні держструктури, черги (це економія грошей українців)

Що з'являється: реальний вибір, конкуренція, зарплати лікарів $1 500-2 500 (замість $500), якість зростає втричі, економія 120 млрд для громадян.

Давайте вже визнаємо, українська державна система охорони здоров'я мертва. Згнила. Отруює все довкола.

Ми переплачуємо втричі за те, що нас не лікує, а вбиває.

10 років тому мене майже не вбили у державній лікарні.

Друзі в курсі історії.

Дивом залишився живим.

Давайте вже разом приймемо рішення: держава - це поганий постачальник сервісу, нехай весь медичний сервіс буде приватний, а фінансується обовʼязковим медичним страхуванням.

Клієнт сам буде визначати яки клініку обирати, страхові компанії краще за державу будуть контролювати якість лікування (вони взагалі не хочуть щоб ми хворіли))

Тож. Спробуйте перевірити мої розрахунки і якщо згодні:

Читайте, робить висновки, поширюйте!