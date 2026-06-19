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Атаки украинских дронов стали хорошей оплеухой жителям ОРДЛО

Олена СтеповаОлена Степова

Атаки украинских дронов стали хорошей оплеухой жителям ОРДЛО
Атаки украинских дронов стали хорошей оплеухой жителям ОРДЛО

Обожаю эту фразу, ставшую символом настоящего ОРДЛО. "Свердловск, Ровеньки, Краснодон, Луганск… две стеночки" – уже 2 месяца звучит каждую ночь для многих городов ОРДЛО. Атаки украинских дронов стали хорошей оплеухой по ОРДЛинско-российской морде, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Конечно, на первом месте это уничтожение логистики, нефтеперерабатывающих заводов, военных баз, складов оружия агрессора и коллаборантов, но есть еще одна сторона на дроновой медали. Это уничтожение абсолютной веры обитателей ОРДЛО в "русскую мощь".

Главные истории дня

В 2014-м году критическое большинство жителей ОРДЛО было уверено, что россия победит в российско-украинской войне. Не только победит, а против России просто никто не устоит. Что в эту веру только не входило, и нано-технологии, и "с нами бог", и, конечно, "русские победили гитлера", и сотни нарративов о том, что россия это великая, могучая страна с ядерным оружием, которую невозможно преодолеть или победить.

Именно эта вера толкала людей под триколор, потому что как же можно сомневаться в России, если она все вышеперечисленное.

Быстрая оккупация Россией Крыма и частей Луганской и Донецкой областей только забетонировала эту веру. Конечно с такой верой люди легко принимали решение о "Донбасс-россия", идти воевать, потому что россия даст нано-оружие, россия даст нано-защиту, россия всех победит.

Каждая бомба, ракета, шахед, выпускаемый россией по Украине, вызывали у критического большинства жителей ОРДЛО восторг, эйфорию, счастье, радость. ОРДЛО взбесилось, когда мы плакали. Это также бетонировало веру, что в этой войне восторжествует россия, а это означало, что жители ОРДЛО в 2014 году сделали правильный выбор.

Последние годы жизни в ОРДЛО стали адом для его жителей, потому что и шахты закрыли, и зарплату не платили, и все подорожало, и 200-х везут с фронта много, и города стали заброшены, а люди хамовитые. Но чем хуже становилась их жизнь, тем больше они ждали, когда россия уничтожит нас, украинцев, чтобы они там в ОРДЛО наконец получили свою порцию счастья и зажили, как мечтали.

В 2022 году, когда Россия нанесла по Украине первый масштабный удар и начала полномасштабное наступление, в ОРДЛО откупоривали шампанское.

Вера жителей ОРДЛО в Россию, это достаточно сильный аспект войны. Скажу больше, вера некоторых украинцев в Россию, это достаточно сильный аспект войны. Поскольку именно эта вера толкает людей к государственной измене, именно через эту веру украинцы приводят ракеты и дроны на украинские города, травят украинских военных, собирают данные о расположении украинских войск. Ибо они верят, что Россия сильная страна, которая их спасет, которая нас победит и сделает их героями.

Украинские дроны сейчас рушат не только российские НПЗ, но и эту веру, уничтожают ее, обесценивают всю российскую пропаганду.

В ОРДЛО паника не потому, что по военным базам и складам оружия, которые россия разместила в Свердловске, Ровеньках или Луганске, наносят удары, а потому, что украинские дроны свободно курсируют по небу россии и наносят удары по Москве, питеру, саратову и другим городам страны-агресора.

"Где же наше ПВО", визжат ОРДЛинцы, "россия, закрой над нами небо" – взывают жители ОРДЛО, но россия молчит, потому что терять на фронте миллионы молчаливых россиян, это одно, а терять контроль над войной, это другое.

Даже если Россия продолжит бить по украинским городам, это уже не изменит того, что украинские дроны контролируют дороги России, морские пути, НПЗ, заводы, склады и даже столицу. И чем больше будут палаты российские города, тем меньше веры будет оставаться в людях, а мощь россии не в оружии, а в количестве поверивших в безнаказанность, могущество, нано-технологичность своей страны идиотов поверили и поддержали российский фашизм.

А ОРДЛинцам, как и жителям россии, стоит привыкать не только к двум стеночкам, но и к бессонным ночам, подвалам, взрывам, запаху горелого кирпича и соляры, потому что дальше будет…

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