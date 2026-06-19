Атаки украинских дронов стали хорошей оплеухой жителям ОРДЛО

Обожаю эту фразу, ставшую символом настоящего ОРДЛО. "Свердловск, Ровеньки, Краснодон, Луганск… две стеночки" – уже 2 месяца звучит каждую ночь для многих городов ОРДЛО. Атаки украинских дронов стали хорошей оплеухой по ОРДЛинско-российской морде, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

Конечно, на первом месте это уничтожение логистики, нефтеперерабатывающих заводов, военных баз, складов оружия агрессора и коллаборантов, но есть еще одна сторона на дроновой медали. Это уничтожение абсолютной веры обитателей ОРДЛО в "русскую мощь".

Главные истории дня

В 2014-м году критическое большинство жителей ОРДЛО было уверено, что россия победит в российско-украинской войне. Не только победит, а против России просто никто не устоит. Что в эту веру только не входило, и нано-технологии, и "с нами бог", и, конечно, "русские победили гитлера", и сотни нарративов о том, что россия это великая, могучая страна с ядерным оружием, которую невозможно преодолеть или победить.

Именно эта вера толкала людей под триколор, потому что как же можно сомневаться в России, если она все вышеперечисленное.

Быстрая оккупация Россией Крыма и частей Луганской и Донецкой областей только забетонировала эту веру. Конечно с такой верой люди легко принимали решение о "Донбасс-россия", идти воевать, потому что россия даст нано-оружие, россия даст нано-защиту, россия всех победит.

Каждая бомба, ракета, шахед, выпускаемый россией по Украине, вызывали у критического большинства жителей ОРДЛО восторг, эйфорию, счастье, радость. ОРДЛО взбесилось, когда мы плакали. Это также бетонировало веру, что в этой войне восторжествует россия, а это означало, что жители ОРДЛО в 2014 году сделали правильный выбор.

Последние годы жизни в ОРДЛО стали адом для его жителей, потому что и шахты закрыли, и зарплату не платили, и все подорожало, и 200-х везут с фронта много, и города стали заброшены, а люди хамовитые. Но чем хуже становилась их жизнь, тем больше они ждали, когда россия уничтожит нас, украинцев, чтобы они там в ОРДЛО наконец получили свою порцию счастья и зажили, как мечтали.

В 2022 году, когда Россия нанесла по Украине первый масштабный удар и начала полномасштабное наступление, в ОРДЛО откупоривали шампанское.

Вера жителей ОРДЛО в Россию, это достаточно сильный аспект войны. Скажу больше, вера некоторых украинцев в Россию, это достаточно сильный аспект войны. Поскольку именно эта вера толкает людей к государственной измене, именно через эту веру украинцы приводят ракеты и дроны на украинские города, травят украинских военных, собирают данные о расположении украинских войск. Ибо они верят, что Россия сильная страна, которая их спасет, которая нас победит и сделает их героями.

Украинские дроны сейчас рушат не только российские НПЗ, но и эту веру, уничтожают ее, обесценивают всю российскую пропаганду.

В ОРДЛО паника не потому, что по военным базам и складам оружия, которые россия разместила в Свердловске, Ровеньках или Луганске, наносят удары, а потому, что украинские дроны свободно курсируют по небу россии и наносят удары по Москве, питеру, саратову и другим городам страны-агресора.

"Где же наше ПВО", визжат ОРДЛинцы, "россия, закрой над нами небо" – взывают жители ОРДЛО, но россия молчит, потому что терять на фронте миллионы молчаливых россиян, это одно, а терять контроль над войной, это другое.

Даже если Россия продолжит бить по украинским городам, это уже не изменит того, что украинские дроны контролируют дороги России, морские пути, НПЗ, заводы, склады и даже столицу. И чем больше будут палаты российские города, тем меньше веры будет оставаться в людях, а мощь россии не в оружии, а в количестве поверивших в безнаказанность, могущество, нано-технологичность своей страны идиотов поверили и поддержали российский фашизм.

А ОРДЛинцам, как и жителям россии, стоит привыкать не только к двум стеночкам, но и к бессонным ночам, подвалам, взрывам, запаху горелого кирпича и соляры, потому что дальше будет…