Перлини Берліна: 10 готелів, які перевершать очікування

Що спадає на думку, коли ви думаєте про Берлін? Бранденбурзька брама, яскраве нічне життя чи, можливо, історичні музеї? Але є ще одна річ, яка робить це місто по-справжньому особливим — його атмосферні готелі. Від бутік-готелів, захованих на затишних вуличках, до розкішних хмарочосів із краєвидами на міський пейзаж, найкращі готелі Берліна здатні здивувати навіть найвибагливіших мандрівників. Вирушаймо в подорож найвишуканішими та унікальними місцями, які пропонує столиця Німеччини, і дізнаймося, що робить їх такими незабутніми. Готуйтеся, попереду багато цікавого!

MEININGER Hotel Berlin Hauptbahnhof

Готель у районі Мітте, поруч із Центральним вокзалом і Рейхстагом.

Адреса: Ella-Trebe-Straße 9, 10557 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://www.meininger-hotels.com/en/hotels/berlin/hotel-berlin-central-station/

Рейтинг: 4.0 ⭐

MEININGER Hotel Berlin Hauptbahnhof — це не просто готель, це ваш другий дім у серці Берліна. Розташований поруч із головним залізничним вокзалом, він пропонує зручне транспортне сполучення для дослідження міста та навіть усієї Німеччини.

Номери готелю оснащені всім необхідним, включно з шумоізоляцією та власною ванною кімнатою, щоб зробити ваше перебування максимально комфортним. А також безкоштовний Wi-Fi і навіть кухня для гостей. І все це за доступною ціною!

Тож, якщо ви шукаєте зручне місце для дослідження Берліна чи просто хочете насолодитися краєвидами міста, MEININGER Hotel Berlin Hauptbahnhof — чудовий вибір.

Ibis budget Berlin Potsdamer Platz

Стильний готель у центрі Берліна, поруч із Чекпойнт Чарлі.

Адреса: Anhalter Str. 6, 10963 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://all.accor.com/hotel/5058/

Рейтинг: 4.0 ⭐

Ibis budget Berlin Potsdamer Platz — це ваша стильна база для подорожей Берліном. Лише за кілька кроків від знаменитого Чекпойнт Чарлі та за кілометр від величної Бранденбурзької брами, цей готель пропонує не лише чудове розташування, а й комфортне розміщення.

Світлі номери з сучасними меблями, кондиціонером, телевізорами з плоским екраном і власними ванними кімнатами чекають на вас, надаючи все необхідне для відпочинку після дня, повного відкриттів.

Щодня вранці ви можете насолоджуватися ситним сніданком у форматі шведського столу в модному ресторані готелю.

Ibis budget Berlin Potsdamer Platz — один із найкращих готелів Берліна, ідеальний вибір для тих, хто хоче дослідити місто за доступною ціною.

Hotel Berlin, a member of Radisson Individuals

Затишні номери в найкращих готелях Берліна. Джерело: Image of Cityhostel Berlin, Glinkastr. 5-7 from Pixabay Затишні номери в найкращих готелях Берліна. Джерело: Image of Cityhostel Berlin, Glinkastr. 5-7 from Pixabay

Сучасні номери з безкоштовним Wi-Fi та стильним лаунж-баром.

Адреса: Lützowpl. 17, 10785 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-individuals-berlin

Рейтинг: 4.2 ⭐

Hotel Berlin, член сім’ї Radisson Individuals, — це більше, ніж просто місце для проживання, це цілий світ, сповнений стилю та духу міста. Розташований у серці Західного Берліна, у районі Мітте.

Готель пропонує гостям не лише зручне розташування поблизу парку Тіргартен, а й унікальну атмосферу. Тут кожен куточок наповнений динамікою та свободою, від творів мистецтва, присвячених місцевим легендам, до яскравих і стильних інтер’єрів. У готелі є фітнес-центр, сауна та ресторан Lütze, де можна насолодитися смачними стравами. Для ділових мандрівників Hotel Berlin пропонує понад 4000 квадратних метрів універсального простору для зустрічей і заходів, оснащеного всім необхідним для успішної роботи.

Hotel Berlin — це затишне місце, де знайдеться щось для кожного, чи то ділова поїздка, чи бажання зануритися в атмосферу міста.

Schulz Hotel Berlin Wall at the East Side Gallery

Розташований поруч із East Side Gallery у районі Фрідріхсхайн.

Адреса: Stralauer Pl. 36, 10243 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://www.schulzhotels.com/

Рейтинг: 4.4 ⭐

Schulz Hotel Berlin Wall at the East Side Gallery — це більше, ніж просто готель, це жива історія на берегах річки Шпрее. Розташований у безпосередній близькості від знаменитої East Side Gallery, він пропонує гостям унікальний досвід проживання в атмосфері мистецької та культурної спадщини Берліна. Schulz Hotel Berlin Wall at the East Side Gallery пропонує сучасні та чисті номери. Вони забезпечують комфорт і приватність, а привітний персонал готовий допомогти в будь-який час. Насолоджуйтесь сніданком у біргартені з видом на Берлінську стіну або готуйте вечерю на гостьовій кухні — вибір за вами.

Schulz Hotel — ідеальне місце для тих, хто хоче зануритися в історію міста, не відмовляючись від сучасних зручностей.

Upper Room Hotel Kurfürstendamm

Історична будівля в центрі Західного Берліна.

Адреса: Rankestraße 3, 10789 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://upper-room-hotel.de/

Рейтинг: 4.0 ⭐

Upper Room Hotel Kurfürstendamm — це затишний притулок у серці Західного Берліна. Ця будівля, що є пам’яткою архітектури, розташована лише за дві хвилини ходьби від торгової вулиці Курфюрстендамм. Ідеальне місце для шопінгу та огляду визначних пам’яток.

Готель пропонує затишні номери з телевізорами з плоским екраном, робочим столом і власною ванною кімнатою. Завдяки близькості до автобусних зупинок, метро та міських залізничних станцій готель забезпечує чудове транспортне сполучення з усіма частинами Берліна, включно з виставковим центром ICC. Багато головних туристичних пам’яток Берліна розташовані в пішій доступності від Upper Room Hotel, тож ви легко можете відвідати Берлінський зоопарк, Театр де Вестенс, всесвітньо відомий універмаг KaDeWe або вирушити за покупками та обідом до Europa-Center.

Якщо ви шукаєте комфортне місце для дослідження Берліна чи просто хочете насолодитися краєвидами міста, Upper Room Hotel Kurfürstendamm — ваш вибір.

Good Morning + Berlin City East

Найкращі готелі Берліна з найвищим рівнем сервісу. Джерело: Image from Pixabay website Найкращі готелі Берліна з найвищим рівнем сервісу. Джерело: Image from Pixabay website

Зручно розташований у районі Ліхтенберг.

Адреса: Ruschestraße 45, 10367 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://ligula.se/de/goodmorninghotels/berlin-city-east/

Рейтинг: 4.0 ⭐

Good Morning + Berlin City East — це готель, який поєднує зручність, комфорт і доступність. Розташований у районі Ліхтенберг, лише за кілька кілометрів від знаменитої Східної галереї та Александерплац, він пропонує гостям чудове місце для проживання та дослідження Берліна. Готель оснащений безкоштовною парковкою, терасою та баром, де можна розслабитися після дня, повного пригод. Номери готелю обладнані всім необхідним для комфортного перебування, включно з робочим столом, телевізором і власною ванною кімнатою.

Щодня вранці на гостей чекає багатий сніданок у форматі шведського столу, який допомагає розпочати день із правильним настроєм. Завдяки близькості до громадського транспорту ви легко дістанетеся до головних пам’яток міста, таких як Музейний острів, Бранденбурзька брама та Бундестаг.

Good Morning + Berlin City East — ідеальне місце для тих, хто хоче зануритися в атмосферу Берліна, не переплачуючи за проживання.

Leonardo Hotel Berlin Mitte

Розташований у центрі Берліна, поруч із вокзалом Berlin-Friedrichstrasse.

Адреса: Bertolt-Brecht-Platz 4, 10117 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://www.leonardo-hotels.ru/berlin/leonardo-hotel-berlin-mitte

Рейтинг: 4.3 ⭐

Leonardo Hotel Berlin Mitte — це шедевр сучасного дизайну в серці історичного Берліна. Розташований на берегах річки Шпрее поруч із відомою Фрідріхштрассе, готель пропонує ідеальне поєднання стилю, комфорту та зручності.

Створений відомим французьким архітектором і дизайнером Філіппом Старком, Leonardo Hotel Berlin Mitte є частиною проєкту YOO Berlin і вирізняється футуристичною будівлею зі скла та металу на десять поверхів.

У готелі на вас чекають 309 номерів і люксів, кожен оформлений у сучасному стилі з елементами розкоші та неперевершеним комфортом із чудовими ліжками.

Готель також може похвалитися зоною відпочинку з сауною та тренажерним залом, де можна розслабитися після насиченого дня. А якщо ви в Берліні у справах, до ваших послуг розкішний бізнес-лаундж. Вийдіть із готелю, і ви опинитеся в пішій доступності від багатьох улюблених пам’яток Берліна, включно з Бранденбурзькою брамою, Потсдамською площею та Фрідріхштадт-Паласт, а також усіма магазинами та бутіками Фрідріхштрассе. Завдяки близькості до станції громадського транспорту Фрідріхштрассе, ви також легко дістанетеся до будь-якої частини міста.

Leonardo Hotel Berlin Mitte — один із найкращих готелів Берліна. Це не просто місце для проживання, це місце, де кожен куточок наповнений динамікою та креативністю, відображаючи дух міста.

Regent Berlin

Елегантний 5-зірковий готель, розташований на розі площі Жандарменмаркт.

Адреса: Charlotte And Fritz, Charlottenstraße 49, 10117 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://www.ihg.com/regent/hotels/us/en/berlin/berct/hoteldetail

Рейтинг: 4.6 ⭐

Regent Berlin — це втілення розкоші та елегантності в серці Берліна. Розташований на площі Жандарменмаркт, одній із наймальовничіших площ Європи, готель пропонує гостям незабутній досвід перебування. Regent Berlin пропонує вишукані звукоізольовані номери та люкси з антикварними письмовими столами, DVD-плеєрами та мармуровими ванними кімнатами.

Ресторан Charlotte & Fritz пропонує автентичну німецьку кухню з сучасним акцентом, а бар пропонує рідкісні віскі та вишукані вина.

Для повного розслаблення відвідайте спа-центр готелю з просторим тренажерним залом і масажними послугами. А якщо ви плануєте весілля чи іншу особливу подію, елегантна бальна зала з кришталевими люстрами та класичним дизайном створить ідеальну атмосферу для вашого особливого дня.

Regent Berlin — найкращий готель Берліна, де кожен момент стає особливим, де відкривається благородний світ і мрії стають реальністю.

Mandala Hotel

Вигідне розташування готелів у Берліні. Джерело: Image by Bernd Petrikat from the Pixabay website Вигідне розташування готелів у Берліні. Джерело: Image by Bernd Petrikat from the Pixabay website

Відомий своїми просторими номерами та центральним розташуванням.

Адреса: Potsdamer Str. 3, 10785 Берлін

Вебсайт: https://www.themandala.de/de/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Mandala Hotel у Берліні — це не просто місце для відпочинку, це справжнє втілення гармонії та вишуканості. Розташований навпроти Sony Center на Потсдамській площі, цей 5-зірковий дизайнерський готель пропонує стильні студії та люкси з кухонними зручностями.

Тут ви можете насолоджуватися елегантним спа, безкоштовним Wi-Fi та відвідати ресторан FACIL, який не лише внесений до списку Gault Millau, а й нагороджений двома зірками Мішлен.

Номери та люкси готелю розташовані на тихих верхніх поверхах будівлі та пропонують краєвиди на внутрішній двір або сучасні будівлі Потсдамської площі. Люкси оснащені телевізором із плоским екраном, кондиціонером і розкішною постільною білизною.

У велнес-зоні ONO ви знайдете фітнес-лаундж, а також можете замовити масажі та косметичні процедури. Розпочніть свій день із смачного сніданку в ресторані, а в теплі місяці обід на літній терасі — це щось особливе. Розташування Mandala Hotel робить його ідеальною відправною точкою для дослідження Берліна, адже Бранденбурзька брама розташована лише за 10 хвилин ходьби, а станція Потсдамська площа — за 100 метрів.

Mandala Hotel — ідеальне місце, де кожен елемент створений для того, щоб зробити ваше перебування незабутнім.

Hyperion Hotel Berlin

Сучасні зручності та зручне розташування для дослідження міста.

Адреса: Prager Str. 12, 10779 Берлін, Німеччина

Вебсайт: https://www.h-hotels.com/de/hyperion/hotels/hyperion-hotel-berlin

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hyperion Hotel Berlin — це ваш оазис спокою та комфорту в гамірному серці Берліна. Готель розташований у районі Вільмерсдорф, лише за десять хвилин ходьби від знаменитого Курфюрстендамму.

Готель пропонує 237 номерів, кожен із яких є справжнім прикладом сучасного комфорту та стилю. У апартаментах ви знайдете все необхідне для приємного перебування, включно з індивідуально регульованим кондиціонером, робочим столом, телевізором із плоским екраном із безкоштовними спортивними каналами Sky, телефоном і мінібаром. Сучасні та світлі ванні кімнати з прозорими душами, дзеркалами з підсвіткою для макіяжу та фенами додають комфорту. Для ділових гостей готель пропонує Executive Lounge, де можна працювати в розслабленій атмосфері та насолоджуватися ексклюзивним сервісом. А якщо ви в Берліні на конференції чи іншій події, на сьомому поверсі готелю на вас чекає конференц-центр площею 570 квадратних метрів із 9 різними світлими залами, оснащеними новітніми технологіями.

І, звісно, не забудьте насолодитися краєвидом Берліна з прилеглої тераси на даху — це буде ідеальним завершенням вашого дня в цьому місті можливостей.

Hyperion Hotel Berlin — один із найкращих готелів Берліна, що дарує унікальні емоції та незабутні враження.

Усі ці готелі Берліна надають своїм гостям усе необхідне для комфортного відпочинку. Вони є ідеальними місцями для тих, хто шукає пригод у дивовижній столиці Німеччини.