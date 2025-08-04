Унікальний мисливець за ''шахедами'': що готують ЗСУ

Мі-24 - заслужений мисливець на Shahed-136.

Один із варіантів універсального перехоплювача Shahed-136 - ударні вертольоти. Але, ось у тому-то й річ, що важкий і морально застарілий Мі-24, зовсім не ідеальний варіант для виконання таких завдань, а вимушений захід через безвихідь.

Буквально минулого місяця було опубліковано відео, як Мі-24 ефектно збив Shahed-136 з ЯкБ-12,7.

Але це був ефект не від того, що гелікоптер такий гарний і гармата вичокоточна, а насамперед заслуга пілота - його майстерної роботи і високого професіоналізму.

В українських пілотів, на сьогоднішній день, унікальний досвід ведення бойових дій, з урахуванням усіх типів авіації. Мало хто може похвалитися таким досвідом у світі. Єдине, чого не вистачає, більш сучасних і досконалих бойових машин. Той же Мі-24, це вже давно пережиток минулого...

Тільки уявляю, що витворяли б наші пілоти на більш сучасних апаратах!

Наприклад, італійський виробник легких ударних вертольотів Leonardo представив оновлений "Фенікс" AW249.

Leonardo AW249 Fenice значно розширили комплектацію своїх озброєнь, такими засобами, як НАР Thales/MBDA FZ275 з лазерним наведенням, MDBA Akeron LP і MDBA Brimstone.

Загалом непоганий вертоліт, модульного типу, гідний спадкоємець AW129 Mangusta. Саме того самого Mangusta, який послужив базою для турецького T129 ATAK і вельми конкурентоспроможний вигляд мав на тлі AH-1Z Viper.

Leonardo AW249 Fenice значно випереджає всі існуючі на сьогоднішній день в цьому сегменті бойові вертольоти і не дивно, що Італія буде поступально переходити саме на цей апарат. Але, ось же питання...

Звичайно, отримати зараз "Фенікс" ми не зможемо, Італії самій він потрібен, а ось його "батюню" AW129 Mangusta, списання яких, так чи інакше, але невідворотний процес, цілком дуже навіть, особливо в питаннях формування повітряних мобільних груп перехоплення Shahed-136.

Знову-таки, є над чим замислитися. Особливо з урахуванням того, що поки при владі в Італії чудова Джорджа Мелоні, а не ось це ось все, що може бути після... Це як свого часу з президентом Бразилії Жаїром Мессіасом Болсонару, який готовий був продавати Україні Embraer EMB 314 Super Tucano, а потім, прийшов якийсь там Луїс Інасіу Лула да Сілва, і очікувати на таку поставку... ну, скажімо так, не дуже варто, хоча з 99,99% завжди є цей 0,01%, але нафіга воно було треба, коли був варіант дзеркально протилежний?

Mangusta нам дуже потрібна. Джорджіу ми дуже любимо. Але всі питання вирішуються не в чатах, а на інших рівнях. Але ось питання, а чи знають на цих рівнях рішення про Mangusta?

Відкрию вам невеликий секрет... Щодо цих вертольотів Італія запитів від України не отримувала. Принаймні, поки що...