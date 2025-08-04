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Трампу доведеться зробити найскладніший вибір за всю недовгу історію американської державності

Віталій ПортніковВіталій Портніков

Трампу доведеться зробити найскладніший вибір за всю недовгу історію американської державності
Трампу доведеться зробити найскладніший вибір за всю недовгу історію американської державності

Насправді найцікавішим буде не те, що Дональд Трамп скаже 8 серпня, найцікавішим буде те, що відбудеться наступного дня. Ми вже розуміємо, що ніякої чарівної палички в кишені Дональда Трампа немає, а його провина зовсім не у відсутності цієї палички, а у створенні ілюзії її наявності. Якщо виявиться, що Китай і Індія проігнорують санкції й продовжать торгівлю з Росією, а Росія продовжить війну - швидше за все так і буде - це означатиме, що Сполучені Штати не здатні навести порядок і встановити мир там, де війна не лякає світ "глобального Півдня".

І тоді у Трампа є два шляхи. Перший - змиритися із власною безпомічністю й намагатися захистити те, що ще не захоплено "другим світом" (який, звісно, буде наступати, бо переконається у західній немічності). Це смерть геополітичної Америки і глобального Заходу.

І другий - не вгамовуватися й тиснути на Росію, Китай та Індію чимдуж сильніше, посилювати військову допомогу Україні, витрачати сотні мільярдів доларів на цю допомогу і переорієнтацію американської економіки на протистояння порушникам світового порядку. Так, такий підхід включатиме ризик початку Третьої Світової Війни ще за каденції Трампа, проте іншого виходу зберегти Америку великою не існує і ніколи не існувало.

Трампу доведеться зробити найскладніший вибір за всю недовгу історію американської державності.

Джерело:facebook.com

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