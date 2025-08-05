Що чекати від серпневого візиту Віткоффа до РФ

Все явно, офіційно чи у глибині черепної коробки визнають факт імперського нападу РФ на Україну у 2014 р. і що цей факт – удар по загальнолюдській моралі та міжнародному праву. Навіть Обама це визнав, коли перестав мучитися сумнівами, чиї це війська окупували Крим? Навіть Асад із Нетаньяху визнавали, чому Асад і зволікав із визнанням анексії Криму. Лукашенко її досі не визнав. Але хто і що зробив на відновлення справедливості?

Не розбиратимемо це в деталях, лише визнаємо, що стратегія пристойних країн та ООН до другого наступу Трампа була стратегією умовляння агресора. Десять років росіян переконували, що вони поводяться не по-людськи. Але ці десять років показали і недостатню ефективність стратегії переконання агресора і її зміни стала очевидною. Вирішенням цього завдання і займається півроку адміністрація Трампа.

Трамп робить абсолютно логічні речі та супроводжує це словами та діями, які залишали простір його опонентам, ворогам та мейнстриму для найширших трактувань за принципом: все, що ви скажете, може бути використане проти вас. Але простір таких трактувань все більше звужується і від результату візиту Віткоффа до Москви до 8 серпня залежить вийде чи ні з обороту мем про непередбачуваність Трампа слідом за мемом про нього як агента кремля.

Оскільки стратегія умовляння/переконання агресора вичерпала себе, то Трамп переходить до стратегії покарання РФ. Її перший логічний етап – повне ембарго для торгівлі з РФ. "Правильні самаритяни" десять років справедливо говорили, що путін - це Гітлер ХХI століття, але продовжували торгувати з РФ. У тому числі продавати ліки. Великобританія, навіть СРСР не продавали їх ні Гітлеру, ні Муссоліні. Сталін після 22 червня 1941 р. торгівлю із нею взагалі припинив.

"Правильні самаритяни" виходили з того, оскільки РФ бомбить Україну, а не нас, то поводимося майже як СРСР до 22 червня 1941 року. Але всебічно засуджуємо РФ за геноцид, який вона веде проти українців. Якщо хтось із юристів хоче заперечити, що це не геноцид, а лише військові злочини чи "витрати" війни, то нехай порахує, скільки разів "путін", ведмедів та всі ЗМІ в РФ заявляли, що українців та України немає і ніколи не було. Заперечення існування українців на словах доповнюється вбивством, викраденням дітей та державною політикою всебічної деукраїнізації, яку РФ називають "денацифікацією".

Гітлер був набагато гуманніший по відношенню до євреїв у Німеччині та Австрії, оскільки вимагав від них лише покинути територію Європи і підштовхував до цього, доки Рейх не опинився у військовій блокаді. Гітлеру не потрібні були євреї в Європі навіть у вигляді робочої сили, яка живе в гетто з шестикінцевими зірками на рукавах. Рашисти не створюють навіть таких гетто, де можна співати "Червону калину" та інші пісні, але треба носити тризуб. За "Червону калину" в РФ та на окупованих територіях забирає поліція, тоді як гітлерівці вимагали від євреїв всіляко демонструвати своє єврейство. Гітлер навіть обіцяв їм Палестину, аби вони там воювали з Великобританією. Якщо його політика – це геноцид євреїв, то політика РФ щодо українців – геноцид найвищою мірою.

"Правильні самаритяни" її, зрозуміло, засуджують, але торгувати з путіно-гітлером продовжують. Росіяни свою думку про "путину" з 2014 р. масово не змінюють, на війну з Україною вирушають, а особисто "путін" із 2021 р. вимагав заборонити порівнювати себе з Гітлером, а СРСР із Третім Рейхом. У травні 2025 р. ФСБ через суди пройшлася соцмережами та ЗМІ в РФ і видалила звідти всі картинки із зображенням "путіна" як Гітлера, навіть якщо це фоторепортажі. "Правильним самаритянам" ні переконати кремлівцем, ні перевиховати росіян за десять років не вдалося.

Все це набридло Трампу, і не тільки йому, тому він почав з перевиховання самих "правильних самаритян" шляхом "війни мит". У тому числі і з особливо гуманних фармацевтичних фірм Швейцарії, щоби не продавали ліки РФ. Інших шляхів до ембарго на торгівлю з РФ Трамп просто не має. Справжній агент кремля.

Якщо Трамп буде просто у стилі матері Терези та Джо Байдена говорити, що "путін" убивця, то йому може і дадуть Нобелівку за мир до кінця каденції, але ембарго від цього не з'явиться. Тому він лізе в кишеню за підводними човнами і піднімає всім мита, а про "путину" каже, що той не дурень і настав час уже домовитися. Загалом, добрим словом і пістолетом, зокрема на адресу "правильних самаритян". За це неправильні самаритяни і зовсім не самаритяни, а також агенти кремля, бризкають слиною про "рудий чуб" та файл Епштейна. Цей файл був потрібний, оскільки за дві виборчі кампанії Трамп, як пояснюють, коли був молодий, то переспав із половиною жінок США. Але оскільки мало хто вже бачить у цьому гріх, навіть якщо це так, і Трамп виглядає як Казанова ХХ століття, то потрібно щось, по-справжньому крижане кров.

Якщо файл Епштейна намагаються щільно наклеїти на Трампа, то значить - війна мит і вся зміна стратегії йдуть у правильному напрямку, а "правильні самаритяни" і Нетаньях зітхають по "сонному Джо", коли можна було "спати" і бути праведником. З Трампом точно не заснеш.

Наступний етап після ембарго для торгівлі з РФ – це бойові дії проти неї. Не лише у форматі постачання зброї Україні, і не лише на території України, на чому дуже люблять робити акцент у Москві та Пекіні, забуваючи про шахти Донбас, які народжували у 2014 р. танки, "Буки" та бурят. Якщо ембарго методами "війни мит" на межі переходу в реальність, незважаючи на технічні та інші складності, то наступна за ним серія - ракетні удари по РФ від НЛО з повітря та з-під води.

Трамп обіцяє показати "путину" і кремлівцям справжніх "зелених чоловічків", а не таких туфтофих, як були у Криму. Таких, що їх не видно, а вони є. Джей Ді Венс каже, інопланетяни існують і він, як віце-президент США, прагне встановити з ними контакт і "докопатися до правди". Ймовірно, росіяни першими відчують на собі, що Венс таки докопав, поки Трамп бурив.

Віткофф збирається прилетіти до РФ на запрошення кремлівців, а Келлог приїхати знову в Україну, оскільки Трамп поставив рашистам ультиматум – вони готові заплатити за перегляд всього цього серіалу від ембарго до НЛО, чи як? При цьому є умова, якщо показ серила почнеться, перервати його буде складно і платити за це доведеться окремо.

За всіх можливих варіантів відповіді кремлівців найімовірнішим є варіант раптової кончини "путіна", оскільки дозволяє їм перейти до "бігу на місці" та підписати припинення вогню з Україною без жодних умов та зобов'язань на майбутнє, крім одного – вести переговори.

Такий варіант виглядає для кремлівців оптимальним із багатьох причин і дає їм широке поле маневру. Тому Келлог і готовий відвідати Київ, щоб на Банковій знову не вчули і не повторили сцену в Овальному кабінеті чи з НАБУ та САП, а Віткофф із Близького Сходу полетів до Вашингтона для "звірки годинників", а не прямо до Москви. Смерть "путина" в "поганий місяць" серпень виглядатиме цілком канонічно, і заразом позбавить Москву від долі Берліна, де вчасно не поховали Гітлера. Але розумом росію не зрозуміти.